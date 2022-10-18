KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
18.10.2022 07:04
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072599
BIST
17:593.848
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.641
|
|Önceki Kapanış
|: 3.848
|
3.854
En Düşük
3.641
17:5918,5712
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0088
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6398
En Düşük
18,5304
17:5918,3282
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0362
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,3378
En Düşük
18,2337
17:59986,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,28
|Açılış
|: 986,95
|
|Önceki Kapanış
|: 986,67
|
989,45
En Düşük
983,37
BIST En Aktif Hisseler17:59
|AZTEK
|20,46
|202.985.954
|% 10,00
|
|PENTA
|484,00
|7.450.212
|% 10,00
|
|AKBNK
|14,85
|1.510.767.017
|% 10,00
|
|ERCB
|52,60
|87.169.153
|% 10,00
|
|MZHLD
|92,45
|83.403.098
|% 9,99
|
|ISATR
|331.333,30
|331.333
|% -9,37
|
|ATSYH
|108,50
|6.534.502
|% -9,36
|
|AGYO
|7,00
|104.538.568
|% -8,26
|
|KIMMR
|8,02
|13.085.979
|% -6,74
|
|BRKO
|1,86
|1.336.741
|% -5,58
|
|THYAO
|98,45
|8.997.328.931
|% 9,39
|
|PETKM
|14,22
|5.345.805.960
|% -2,54
|
|ASELS
|32,70
|4.348.741.393
|% 5,01
|
|EKGYO
|4,49
|4.216.267.654
|% 6,40
|
|SISE
|31,20
|3.886.557.889
|% 6,63
|
|EKGYO
|4,49
|4.216.267.654
|% 6,40
|
|PETKM
|14,22
|5.345.805.960
|% -2,54
|
|ISCTR
|9,39
|2.891.103.900
|% 9,95
|
|SKBNK
|1,89
|572.536.842
|% 9,88
|
|YKBNK
|9,71
|2.910.690.003
|% 9,97
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5501
|18,5969
|% 0,09
|
|Euro
|18,2870
|18,3254
|% 0,18
|
|Sterlin
|21,0254
|21,1308
|% -0,16
|
|Frank
|18,5845
|18,6964
|% -0,04
|
|Riyal
|4,9214
|4,9461
|% -0,18
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.653
|2,56
|
|Altın Gr.
|986
|986
|-0,84
|
|Cumhuriyet
|6.680
|6.781
|64,00
|
|Tam
|6.644
|6.730
|1,00
|
|Yarım
|3.237
|3.290
|1,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.645
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|18,75
|18,78
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,15
|11,17
|0,00
|
|B. Petrol
|91,89
|91,89
|0,27
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:58GLYHO
Yüzde 9.96 oranında artışla 5.74 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 510, 724 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 3, 837 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 5, 8 üstünde . İşlem hacmi 88, 330.00 milyon TL de
-
17:55ICBCT
Yüzde 9.88 oranında artışla 7.34 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 682, 217 adet işlem
-
17:54SNGYO
Yüzde 9.50 oranında artışla 5.30 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 640, 369 adet işlem
-
17:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 201, 9 artarak (% 6.29 ) 3, 410