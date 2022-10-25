KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
25.10.2022 07:00
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073756
BIST
13:263.998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 20,15
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.979
13:2618,6108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0279
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
13:2618,3657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0340
|Açılış
|: 18,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,4498
En Düşük
18,2850
13:26981,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -5,30
|Açılış
|: 981,03
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
990,34
En Düşük
980,22
BIST En Aktif Hisseler13:24
|TSPOR
|4,95
|275.961.136
|% 10,00
|
|VKING
|11,00
|3.974.920
|% 10,00
|
|SILVR
|28,60
|26.161.790
|% 10,00
|
|SANEL
|11,66
|6.310.411
|% 10,00
|
|AGYO
|8,36
|23.319.978
|% 10,00
|
|GESAN
|142,20
|552.279.433
|% -10,00
|
|YEOTK
|47,88
|95.685.101
|% -10,00
|
|AYES
|37,08
|924.315
|% -10,00
|
|ALKA
|39,50
|227.440.105
|% -9,99
|
|MAKIM
|24,72
|81.491.180
|% -9,98
|
|THYAO
|101,70
|3.282.919.211
|% 2,21
|
|SASA
|105,20
|1.793.648.092
|% 5,20
|
|SISE
|33,24
|1.791.761.109
|% 2,40
|
|AKBNK
|15,74
|1.565.103.829
|% 1,81
|
|YKBNK
|9,60
|1.485.375.021
|% 2,45
|
|TSKB
|3,13
|879.964.285
|% 7,93
|
|SKBNK
|2,14
|592.829.513
|% 8,08
|
|EKGYO
|4,67
|1.221.330.642
|% 0,86
|
|YKBNK
|9,60
|1.485.375.021
|% 2,45
|
|ISCTR
|9,95
|1.283.822.335
|% 3,00
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6059
|18,6098
|% 0,14
|
|Euro
|18,3489
|18,3568
|% 0,14
|
|Sterlin
|21,0230
|21,1284
|% 0,51
|
|Frank
|18,4905
|18,6019
|% -0,08
|
|Riyal
|4,9354
|4,9602
|% 0,06
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.640
|1.640
|-9,89
|
|Altın Gr.
|981
|981
|-5,17
|
|Cumhuriyet
|6.591
|6.692
|-46,00
|
|Tam
|6.625
|6.707
|-62,00
|
|Yarım
|3.228
|3.276
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.639
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|18,80
|18,85
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|11,25
|11,27
|-0,24
|
|B. Petrol
|89,94
|89,94
|-1,27
|