KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
27.10.2022 07:04
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074523
BIST
18:053.976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.990
|
|Önceki Kapanış
|: 3.976
|
4.016
En Düşük
3.959
18:0518,5995
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0084
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6540
En Düşük
18,5581
18:0518,7664
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0040
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,8400
En Düşük
18,7301
18:05995,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,09
|Açılış
|: 994,67
|
|Önceki Kapanış
|: 995,42
|
1.000,80
En Düşük
994,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MMCAS
|5,06
|1.890.202
|% 10,00
|
|CANTE
|140,80
|95.086.203
|% 10,00
|
|DITAS
|38,50
|26.069.250
|% 10,00
|
|HEDEF
|11,00
|49.746.744
|% 10,00
|
|ORMA
|54,95
|2.902.092
|% 9,99
|
|AGYO
|7,53
|61.195.203
|% -9,93
|
|KERVN
|0,65
|3.787.794
|% -9,72
|
|UFUK
|63,60
|4.141.198
|% -5,99
|
|YEOTK
|54,00
|87.347.779
|% -5,51
|
|ALKA
|37,42
|321.095.024
|% -5,27
|
|THYAO
|98,80
|5.712.142.582
|% -1,69
|
|AKBNK
|15,78
|3.563.391.418
|% 1,68
|
|ASELS
|33,22
|3.336.474.203
|% 4,14
|
|SISE
|34,00
|2.893.353.413
|% 0,53
|
|TUPRS
|367,90
|2.731.244.097
|% -1,76
|
|EKGYO
|4,57
|1.962.743.624
|% 0,88
|
|TSKB
|3,09
|1.121.343.746
|% -2,83
|
|SKBNK
|2,08
|748.271.210
|% -3,70
|
|AKBNK
|15,78
|3.563.391.418
|% 1,68
|
|ODAS
|7,95
|1.650.968.009
|% 3,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5977
|18,5995
|% -0,05
|
|Euro
|18,7318
|18,7664
|% -0,02
|
|Sterlin
|21,5441
|21,6522
|% -0,09
|
|Frank
|18,7803
|18,8934
|% 0,03
|
|Riyal
|4,9344
|4,9591
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.664
|1.664
|-1,00
|
|Altın Gr.
|995
|995
|-0,50
|
|Cumhuriyet
|6.681
|6.782
|32,00
|
|Tam
|6.685
|6.764
|-4,00
|
|Yarım
|3.258
|3.304
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.655
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,51
|19,55
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,69
|-0,03
|
|B. Petrol
|94,09
|94,09
|0,30
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BJKAS
Yüzde 6.25 oranında artışla 5.78 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 852, 783 adet işlem
-
17:58ULUUN
Yüzde 9.96 oranında artışla 34.66 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 631, 633 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, TCELL, TOASO
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler AKSEN, ASELS, HEKTS
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 88 kaybederek (% -0.03 ) 3, 516