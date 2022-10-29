KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
29.10.2022 18:35
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075102
BIST
12:353.879
En Yüksek
|Değişim
|: -1,41%
|| -55,54
|Açılış
|: 3.929
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
3.930
En Düşük
3.878
12:3518,5935
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0056
|Açılış
|: 18,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6250
|
18,6576
En Düşük
18,5631
12:3518,5622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0130
|Açılış
|: 18,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,6644
En Düşük
18,4588
12:35983,61
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -10,53
|Açılış
|: 983,56
|
|Önceki Kapanış
|: 994,15
|
999,05
En Düşük
979,81
BIST En Aktif Hisseler12:35
|ERSU
|5,50
|37.331.643
|% 10,00
|
|EKIZ
|15,73
|1.618.208
|% 10,00
|
|ADEL
|55,55
|48.663.857
|% 10,00
|
|TUREX
|18,07
|37.325.411
|% 9,98
|
|VERUS
|89,85
|55.477.343
|% 9,98
|
|ICBCT
|7,79
|78.461.685
|% -9,94
|
|AGYO
|6,11
|4.868.949
|% -9,88
|
|BRSAN
|53,65
|109.533.480
|% -8,68
|
|CELHA
|23,16
|33.038.876
|% -8,24
|
|CRFSA
|58,95
|73.771.013
|% -7,02
|
|THYAO
|96,95
|1.870.662.946
|% -2,46
|
|AKBNK
|14,68
|1.820.652.337
|% -3,61
|
|YKBNK
|8,88
|1.499.103.446
|% -4,21
|
|SISE
|32,54
|1.494.144.582
|% -2,28
|
|SASA
|109,30
|1.399.550.389
|% 5,20
|
|YKBNK
|8,88
|1.499.103.446
|% -4,21
|
|EKGYO
|4,42
|631.805.299
|% -2,21
|
|ISCTR
|9,05
|1.219.089.799
|% -3,52
|
|AKBNK
|14,68
|1.820.652.337
|% -3,61
|
|SKBNK
|2,05
|175.362.786
|% -2,84
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5916
|18,5935
|% -0,03
|
|Euro
|18,4776
|18,5622
|% 0,07
|
|Sterlin
|21,5328
|21,6408
|% 0,48
|
|Frank
|18,5955
|18,7075
|% -0,49
|
|Riyal
|4,9326
|4,9574
|% -0,02
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.644
|1.645
|-18,44
|
|Altın Gr.
|983
|984
|-10,58
|
|Cumhuriyet
|6.567
|6.666
|-73,00
|
|Tam
|6.600
|6.686
|-50,00
|
|Yarım
|3.216
|3.270
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.613
|1.634
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|19,24
|19,30
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,51
|-0,22
|
|B. Petrol
|94,08
|94,08
|-0,96
|
Seans Raporu
12:35
daha fazla
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17:59
MIPAZ, CEMTS, RNPOL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
MZHLD, CANTE, CASA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:44
PKENT, VERUS, CEMTS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:44
BRSAN, ORMA, CRFSA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:29
ESCOM, FENER, ULAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında