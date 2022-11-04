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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:294.166
Değişim :  1,46% |  60,14
Açılış :  4.131  
Önceki Kapanış :  4.105  
En Yüksek
4.168 En Düşük
4.131
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:27
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MIATK 83,15 48.587.424 % 9,99  
DAGHL 35,30 3.274.781 % 9,97  
DESA 35,54 6.116.683 % 9,96  
DOKTA 53,60 26.107.604 % 9,61  
GSDHO 6,66 236.192.323 % 8,29  
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11:27 Alış Satış %  
Dolar 18,6177 18,6223 % 0,04  
Euro 18,2090 18,2188 % 0,23  
Sterlin 20,8069 20,9112 % 0,48  
Frank 18,3531 18,4636 % 0,33  
Riyal 4,9399 4,9646 % 0,05  
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11:27 Alış Satış %  
Altın Ons 1.648 1.648 18,52  
Altın Gr. 987 987 11,95  
Cumhuriyet 6.518 6.617 -111,00  
Tam 6.619 6.681 47,00  
Yarım 3.225 3.268 24,00  
Çeyrek 1.618 1.634 13,00  
Gümüş.Ons 19,80 19,84 0,34  
Gümüş Gr. 11,86 11,88 0,22  
B. Petrol 96,29 96,29 1,62  
Seans Raporu 11:27
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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