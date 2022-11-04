KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
04.11.2022 07:00
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076707
BIST
11:294.166
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 60,14
|Açılış
|: 4.131
|
|Önceki Kapanış
|: 4.105
|
4.168
En Düşük
4.131
11:2918,6188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0041
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6761
En Düşük
18,5892
11:2918,2282
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0505
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,2880
En Düşük
18,1324
11:29986,90
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 11,49
|Açılış
|: 986,90
|
|Önceki Kapanış
|: 975,41
|
988,44
En Düşük
974,23
BIST En Aktif Hisseler11:27
|MIATK
|83,15
|48.587.424
|% 9,99
|
|DAGHL
|35,30
|3.274.781
|% 9,97
|
|DESA
|35,54
|6.116.683
|% 9,96
|
|DOKTA
|53,60
|26.107.604
|% 9,61
|
|GSDHO
|6,66
|236.192.323
|% 8,29
|
|VKING
|11,91
|549.766
|% -9,98
|
|NETAS
|32,16
|53.953.209
|% -8,06
|
|ETYAT
|8,51
|383.239
|% -4,49
|
|SMRTG
|80,35
|11.493.264
|% -4,35
|
|GLBMD
|11,33
|5.936.667
|% -4,15
|
|EREGL
|32,48
|3.566.937.039
|% 7,27
|
|THYAO
|104,00
|2.729.257.935
|% 2,16
|
|TUPRS
|427,00
|1.760.317.535
|% 4,79
|
|KRDMD
|12,71
|1.489.716.634
|% 4,95
|
|SASA
|143,30
|1.272.389.067
|% 5,45
|
|EKGYO
|4,60
|714.689.772
|% 1,55
|
|KRDMD
|12,71
|1.489.716.634
|% 4,95
|
|EREGL
|32,48
|3.566.937.039
|% 7,27
|
|ODAS
|9,01
|626.385.505
|% 4,04
|
|ISCTR
|8,75
|514.735.995
|% 0,57
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6177
|18,6223
|% 0,04
|
|Euro
|18,2090
|18,2188
|% 0,23
|
|Sterlin
|20,8069
|20,9112
|% 0,48
|
|Frank
|18,3531
|18,4636
|% 0,33
|
|Riyal
|4,9399
|4,9646
|% 0,05
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.648
|18,52
|
|Altın Gr.
|987
|987
|11,95
|
|Cumhuriyet
|6.518
|6.617
|-111,00
|
|Tam
|6.619
|6.681
|47,00
|
|Yarım
|3.225
|3.268
|24,00
|
|Çeyrek
|1.618
|1.634
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|19,80
|19,84
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,86
|11,88
|0,22
|
|B. Petrol
|96,29
|96,29
|1,62
|
Seans Raporu
11:27
daha fazla
-
11:42ESCAR
Yüzde 5.63 oranında artışla 67.55 lira fiyatla işlem gören hissede 197, 886 adet işlem
-
11:41TMPOL
Yüzde 7.09 oranında artışla 26.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 024, 471 adet işlem
-
11:40ZOREN
Yüzde 6.65 oranında artışla 5.77 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 755, 500 adet işlem
-
11:39XU100
Endeks 4, 165 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 45 üstünde . İşlem hacmi 25, 773.00 milyon TL de
-
11:39TMPOL
Yüzde 6.85 oranında artışla 26.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 014, 560 adet işlem