KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
28.11.2022 07:00
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082413
BIST
14:204.955
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 80,98
|Açılış
|: 4.906
|
|Önceki Kapanış
|: 4.874
|
4.970
En Düşük
4.854
14:2018,6333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0003
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6549
En Düşük
18,5611
14:2019,5709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1643
|Açılış
|: 19,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,5709
En Düşük
19,2550
14:201.054,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,94
|Açılış
|: 1.054,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.051,84
|
1.056,62
En Düşük
1.044,52
BIST En Aktif Hisseler14:18
|PCILT
|36,52
|37.132.933
|% 10,00
|
|RTALB
|13,75
|109.341.623
|% 10,00
|
|SUNTK
|56,10
|380.322.931
|% 10,00
|
|IDEAS
|44,00
|18.320.272
|% 10,00
|
|ALFAS
|137,60
|400.600.109
|% 9,99
|
|IHAAS
|86,95
|41.774.212
|% -8,62
|
|OZRDN
|16,86
|41.801.342
|% -6,80
|
|AYDEM
|22,58
|348.942.870
|% -6,62
|
|PNLSN
|39,12
|185.924.406
|% -6,37
|
|MANAS
|62,50
|46.367.811
|% -6,02
|
|THYAO
|116,90
|6.861.325.285
|% 2,72
|
|PETKM
|18,08
|3.752.392.556
|% 4,21
|
|EREGL
|42,30
|3.326.577.581
|% 1,00
|
|ASELS
|48,74
|2.956.677.257
|% 1,12
|
|KRDMD
|14,82
|2.680.348.482
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,80
|983.393.219
|% 5,66
|
|EKGYO
|6,81
|1.832.924.751
|% -1,45
|
|ISCTR
|10,51
|2.333.648.062
|% 2,54
|
|PETKM
|18,08
|3.752.392.556
|% 4,21
|
|YKBNK
|11,88
|2.271.580.620
|% 3,76
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6290
|18,6326
|% -0,01
|
|Euro
|19,5436
|19,5524
|% 0,75
|
|Sterlin
|22,4715
|22,5841
|% -0,01
|
|Frank
|19,7032
|19,8219
|% 0,35
|
|Riyal
|4,9433
|4,9681
|% -0,01
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.761
|6,14
|
|Altın Gr.
|1.055
|1.055
|3,34
|
|Cumhuriyet
|7.026
|7.132
|17,00
|
|Tam
|7.052
|7.111
|2,00
|
|Yarım
|3.420
|3.476
|1,00
|
|Çeyrek
|1.705
|1.738
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,51
|21,54
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,91
|12,93
|0,06
|
|B. Petrol
|81,15
|81,15
|-2,56
|