KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
02.12.2022 07:06
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083784
BIST
18:055.046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 5.046
|
0
En Düşük
0
18:0518,6436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0107
|Açılış
|: 18,6930
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,6571
En Düşük
18,6155
18:0519,6321
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0157
|Açılış
|: 19,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3400
|
19,6579
En Düşük
19,5800
18:051.078,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,22
|Açılış
|: 1.078,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.080,45
|
1.082,26
En Düşük
1.075,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ADEL
|78,65
|23.877.585
|% 0,00
|
|AGHOL
|104,70
|221.617.918
|% 0,00
|
|AGYO
|5,18
|51.303.045
|% 0,00
|
|AKMGY
|81,95
|29.072.552
|% 0,00
|
|ALBRK
|3,39
|659.332.255
|% 0,00
|
|BASCM
|3,08
|920.782
|% -40,54
|
|BRKO
|2,77
|6.619.854
|% 0,00
|
|BIZIM
|29,04
|86.058.141
|% 0,00
|
|BLCYT
|17,71
|74.835.022
|% 0,00
|
|BEYAZ
|18,95
|52.613.798
|% 0,00
|
|THYAO
|124,40
|9.113.075.868
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,34
|6.250.075.382
|% 0,00
|
|EREGL
|42,48
|5.817.817.615
|% 0,00
|
|SISE
|39,46
|4.904.513.208
|% 0,00
|
|PETKM
|18,04
|4.797.383.309
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,14
|3.445.215.506
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,73
|1.144.525.890
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,34
|6.250.075.382
|% 0,00
|
|ISCTR
|10,86
|4.288.059.060
|% 0,00
|
|YKBNK
|11,84
|4.235.922.400
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6384
|18,6427
|% 0,05
|
|Euro
|19,6238
|19,6381
|% 0,11
|
|Sterlin
|22,7238
|22,8378
|% -0,09
|
|Frank
|19,8042
|19,9235
|% -0,01
|
|Riyal
|4,9414
|4,9662
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.800
|-4,04
|
|Altın Gr.
|1.078
|1.078
|-2,12
|
|Cumhuriyet
|7.137
|7.245
|132,00
|
|Tam
|7.188
|7.256
|-18,00
|
|Yarım
|3.486
|3.548
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.748
|1.773
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,85
|22,89
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|13,68
|13,70
|0,04
|
|B. Petrol
|87,04
|87,04
|0,16
|