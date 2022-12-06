Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi

06.12.2022 07:00
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi


KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Test Bildirimi

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Test amacı ile gönderilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084566


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:204.943
Değişim :  -0,30% |  -15,09
Açılış :  4.947  
Önceki Kapanış :  4.958  
En Yüksek
4.964 En Düşük
4.910
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:20
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BARMA 122,10 25.404.004 % 10,00  
RHEAG 3,97 12.758.487 % 9,97  
OZSUB 13,58 5.658.922 % 9,96  
KRDMA 14,35 19.892.085 % 9,96  
KRDMB 14,24 46.430.127 % 9,96  
daha fazla
11:20 Alış Satış %  
Dolar 18,6367 18,6401 % 0,01  
Euro 19,5408 19,5564 % 0,04  
Sterlin 22,7081 22,8219 % 0,36  
Frank 19,6979 19,8166 % 0,10  
Riyal 4,9415 4,9663 % -0,02  
daha fazla
11:20 Alış Satış %  
Altın Ons 1.771 1.771 3,91  
Altın Gr. 1.062 1.062 3,17  
Cumhuriyet 7.178 7.287 -5,00  
Tam 7.130 7.192 24,00  
Yarım 3.458 3.516 11,00  
Çeyrek 1.734 1.757 5,00  
Gümüş.Ons 22,37 22,40 0,17  
Gümüş Gr. 13,42 13,44 0,12  
B. Petrol 83,13 83,13 0,45  
Seans Raporu 11:20
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru