KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
06.12.2022 07:00
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084566
BIST
11:204.943
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -15,09
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
4.964
En Düşük
4.910
11:2018,6401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0020
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,7010
En Düşük
18,6015
11:2019,5564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0076
|Açılış
|: 19,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,6388
En Düşük
19,5215
11:201.061,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,88
|Açılış
|: 1.061,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.064,56
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler11:20
|BARMA
|122,10
|25.404.004
|% 10,00
|
|RHEAG
|3,97
|12.758.487
|% 9,97
|
|OZSUB
|13,58
|5.658.922
|% 9,96
|
|KRDMA
|14,35
|19.892.085
|% 9,96
|
|KRDMB
|14,24
|46.430.127
|% 9,96
|
|SASA
|97,20
|381.581.154
|% -10,00
|
|ATSYH
|104,50
|663.784
|% -9,99
|
|KONTR
|126,30
|158.999.369
|% -9,98
|
|HUNER
|10,66
|29.491.332
|% -9,97
|
|SNICA
|31,60
|99.806.983
|% -9,97
|
|KRDMD
|17,16
|4.368.424.217
|% 5,73
|
|THYAO
|137,00
|2.995.378.591
|% -1,15
|
|EREGL
|42,62
|2.921.311.805
|% 0,42
|
|ENKAI
|27,36
|1.778.551.697
|% 2,63
|
|ASELS
|50,10
|1.653.152.349
|% 0,64
|
|KRDMD
|17,16
|4.368.424.217
|% 5,73
|
|ADESE
|1,83
|221.875.145
|% -1,08
|
|EKGYO
|7,23
|714.813.094
|% -0,55
|
|SKBNK
|2,68
|253.092.603
|% 0,37
|
|TSKB
|4,08
|377.423.991
|% 1,75
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6367
|18,6401
|% 0,01
|
|Euro
|19,5408
|19,5564
|% 0,04
|
|Sterlin
|22,7081
|22,8219
|% 0,36
|
|Frank
|19,6979
|19,8166
|% 0,10
|
|Riyal
|4,9415
|4,9663
|% -0,02
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|3,91
|
|Altın Gr.
|1.062
|1.062
|3,17
|
|Cumhuriyet
|7.178
|7.287
|-5,00
|
|Tam
|7.130
|7.192
|24,00
|
|Yarım
|3.458
|3.516
|11,00
|
|Çeyrek
|1.734
|1.757
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,37
|22,40
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|13,42
|13,44
|0,12
|
|B. Petrol
|83,13
|83,13
|0,45
|
Seans Raporu
11:20
daha fazla
-
11:35SEKFK
Yüzde -4.78 oranında düşüşle 11.55 lira fiyatla işlem gören hissede 442, 446 adet işlem
-
11:34DERHL
Yüzde -4.84 oranında düşüşle 7.28 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 167, 008 adet işlem
-
11:33ALFAS
Yüzde -6.05 oranında düşüşle 208.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 602, 823 adet işlem
-
11:32YAYLA
Yüzde -4.66 oranında düşüşle 7.57 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 370, 335 adet işlem
-
11:31XU100
Endeks 4, 941 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 33 altında . İşlem hacmi 34, 660.00 milyon TL de