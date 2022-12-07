KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
07.12.2022 07:03
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085036
BIST
11:244.986
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -13,84
|Açılış
|: 5.002
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.015
En Düşük
4.971
11:2418,6508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0160
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7450
|
18,6508
En Düşük
18,6020
11:2419,5095
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0028
|Açılış
|: 19,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7000
|
19,5282
En Düşük
19,4674
11:241.061,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,33
|Açılış
|: 1.061,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.064,17
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler11:22
|YESIL
|4,40
|56.479.731
|% 10,00
|
|BARMA
|134,30
|331.808.511
|% 9,99
|
|EMNIS
|71,65
|4.314.405
|% 9,98
|
|OZSUB
|14,93
|12.810.567
|% 9,94
|
|ERCB
|122,90
|13.313.511
|% 9,93
|
|AZTEK
|32,38
|72.571.359
|% -6,95
|
|PRDGS
|12,48
|19.397.280
|% -6,94
|
|VKING
|12,00
|14.712
|% -6,90
|
|EUREN
|15,66
|376.197.625
|% -6,48
|
|PEKGY
|3,13
|62.945.518
|% -6,01
|
|KRDMD
|16,99
|3.186.189.316
|% -4,01
|
|THYAO
|137,60
|2.566.245.316
|% 1,47
|
|ASELS
|52,00
|2.204.250.279
|% 6,04
|
|PETKM
|18,53
|1.965.269.042
|% 2,94
|
|EREGL
|42,24
|950.441.254
|% -0,80
|
|KRDMD
|16,99
|3.186.189.316
|% -4,01
|
|PETKM
|18,53
|1.965.269.042
|% 2,94
|
|EKGYO
|7,29
|665.044.837
|% 0,69
|
|ISCTR
|10,39
|730.415.291
|% 1,76
|
|TSKB
|4,01
|282.666.098
|% 0,75
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6384
|18,6445
|% 0,05
|
|Euro
|19,4999
|19,5083
|% -0,02
|
|Sterlin
|22,5624
|22,6756
|% 0,08
|
|Frank
|19,7205
|19,8393
|% 0,10
|
|Riyal
|4,9430
|4,9678
|% 0,04
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|0,46
|
|Altın Gr.
|1.062
|1.062
|0,70
|
|Cumhuriyet
|7.135
|7.243
|-44,00
|
|Tam
|7.151
|7.202
|2,00
|
|Yarım
|3.463
|3.521
|1,00
|
|Çeyrek
|1.737
|1.760
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,30
|22,33
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|13,34
|13,35
|0,04
|
|B. Petrol
|79,08
|79,08
|-0,27
|
Seans Raporu
11:22
daha fazla
-
11:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 14 kaybederek (% -0.23 ) 5, 354
-
11:37
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KRDMD, TRKCM, PETKM
-
11:37
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KRDMD, THYAO, ASELS
-
11:37XU100
Endeks 4, 983 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 35 altında . İşlem hacmi 28, 661.00 milyon TL de
-
11:37PRDGS
Yüzde -7.16 oranında düşüşle 12.45 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 573, 893 adet işlem