KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
12.12.2022 07:04
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086523
BIST
17:595.005
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 4.875
|
|Önceki Kapanış
|: 5.005
|
5.015
En Düşük
4.871
17:5918,6443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0035
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,6720
En Düşük
18,5939
17:5919,6198
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0153
|Açılış
|: 19,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6900
|
19,6655
En Düşük
19,5838
17:591.071,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -4,81
|Açılış
|: 1.071,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,92
|
1.078,85
En Düşük
1.070,00
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BALAT
|15,95
|1.958.794
|% 10,00
|
|BRYAT
|1.143,40
|182.040.351
|% 10,00
|
|KONTR
|190,30
|362.710.743
|% 10,00
|
|EGEEN
|4.722,90
|331.956.545
|% 10,00
|
|ORGE
|28,38
|58.923.524
|% 10,00
|
|ISKUR
|738.900,00
|738.900
|% -10,00
|
|VBTYZ
|55,65
|606.823.235
|% -8,40
|
|DOKTA
|54,85
|80.656.079
|% -7,35
|
|KERVN
|1,07
|3.504.405
|% -6,14
|
|KENT
|231,00
|4.205.553
|% -5,71
|
|THYAO
|141,00
|9.465.868.320
|% 3,83
|
|ASELS
|53,50
|6.722.158.190
|% 3,68
|
|KRDMD
|16,50
|6.209.479.204
|% 3,25
|
|EKGYO
|7,56
|5.643.523.289
|% 4,85
|
|EREGL
|40,50
|4.180.781.211
|% 0,60
|
|EKGYO
|7,56
|5.643.523.289
|% 4,85
|
|KRDMD
|16,50
|6.209.479.204
|% 3,25
|
|ISCTR
|10,57
|2.464.046.659
|% 5,17
|
|YKBNK
|11,35
|2.380.893.411
|% 3,46
|
|PETKM
|16,87
|3.541.912.135
|% 3,88
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6348
|18,6443
|% 0,02
|
|Euro
|19,5873
|19,6198
|% -0,08
|
|Sterlin
|22,7192
|22,8331
|% -0,27
|
|Frank
|19,8206
|19,9400
|% -0,18
|
|Riyal
|4,9396
|4,9643
|% -0,05
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.787
|-8,43
|
|Altın Gr.
|1.071
|1.071
|-4,56
|
|Cumhuriyet
|7.222
|7.331
|8,00
|
|Tam
|7.217
|7.273
|8,00
|
|Yarım
|3.495
|3.556
|4,00
|
|Çeyrek
|1.753
|1.777
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,24
|23,28
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|13,93
|13,96
|-0,09
|
|B. Petrol
|76,59
|76,59
|0,49
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, KOZAL, VESTL
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 134, 98 artarak (% 3.18 ) 4, 374
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, OZSUB, UNLU, IHGZT, BALAT, PRKME, EGEEN, ERCB, ARDYZ, KONTR
-
17:59
MIATK, GESAN, UNLU değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
TURSG, KERVN, ETYAT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında