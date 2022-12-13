KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
13.12.2022 07:06
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086763
BIST
10:005.209
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 15,91
|Açılış
|: 5.213
|
|Önceki Kapanış
|: 5.193
|
5.217
En Düşük
5.209
10:0018,6510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0141
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6782
En Düşük
18,5591
10:0019,6950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0594
|Açılış
|: 19,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,6953
En Düşük
19,5690
10:001.070,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 4,03
|Açılış
|: 1.070,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.066,54
|
1.071,13
En Düşük
1.063,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKART
|30,72
|20.949.356
|% 5,93
|
|GEDZA
|34,16
|37.136.919
|% 0,47
|
|IZFAS
|5,38
|52.722.015
|% 0,00
|
|EUKYO
|4,98
|2.822.360
|% 0,00
|
|GLBMD
|14,68
|59.241.945
|% 0,00
|
|AKFGY
|5,52
|576.969.203
|% 0,00
|
|AGHOL
|104,20
|259.300.623
|% 0,00
|
|ADEL
|77,10
|18.906.487
|% 0,00
|
|ADESE
|2,03
|464.151.673
|% 0,00
|
|ALKA
|40,16
|109.748.415
|% 0,00
|
|THYAO
|145,00
|12.502.455.028
|% 0,00
|
|SAHOL
|40,80
|8.632.745.823
|% 0,00
|
|ASELS
|58,85
|7.601.447.460
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,88
|5.641.480.275
|% 0,00
|
|YKBNK
|11,61
|5.562.833.025
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,88
|5.641.480.275
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,80
|1.355.707.962
|% 0,00
|
|YKBNK
|11,61
|5.562.833.025
|% 0,00
|
|TSKB
|4,19
|1.778.864.606
|% 0,00
|
|ISCTR
|11,13
|4.452.420.616
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6427
|18,6488
|% 0,06
|
|Euro
|19,6850
|19,6951
|% 0,30
|
|Sterlin
|22,8248
|22,9393
|% 0,13
|
|Frank
|19,8475
|19,9671
|% 0,13
|
|Riyal
|4,9422
|4,9669
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|6,42
|
|Altın Gr.
|1.070
|1.071
|4,09
|
|Cumhuriyet
|7.184
|7.293
|-38,00
|
|Tam
|7.212
|7.267
|24,00
|
|Yarım
|3.492
|3.553
|12,00
|
|Çeyrek
|1.752
|1.776
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,44
|23,47
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|14,07
|14,09
|0,12
|
|B. Petrol
|79,17
|79,17
|1,18
|