KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
14.12.2022 21:02
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086963
BIST
12:175.260
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 3,93
|Açılış
|: 5.275
|
|Önceki Kapanış
|: 5.256
|
5.302
En Düşük
5.220
12:1718,6480
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0054
|Açılış
|: 18,6870
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6625
En Düşük
18,5454
12:1719,8679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0525
|Açılış
|: 19,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8900
|
19,8761
En Düşük
19,7315
12:171.084,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,98
|Açılış
|: 1.084,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,20
|
1.086,92
En Düşük
1.080,27
BIST En Aktif Hisseler12:17
|BTCIM
|40,70
|827.958.096
|% 10,00
|
|ISKUR
|825.000,00
|825.000
|% 10,00
|
|OZSUB
|24,02
|88.693.509
|% 9,98
|
|KUYAS
|27,98
|32.120.984
|% 9,98
|
|RALYH
|48,54
|187.889.705
|% 9,97
|
|GEDIK
|7,63
|23.716.493
|% -20,69
|
|SNPAM
|19,00
|135.717
|% -7,32
|
|KSTUR
|330,10
|113.224
|% -6,78
|
|YEOTK
|80,50
|49.408.408
|% -5,68
|
|KONTR
|172,50
|206.328.312
|% -5,48
|
|KRDMD
|18,60
|4.708.405.176
|% -1,17
|
|THYAO
|143,60
|3.672.058.748
|% -0,28
|
|ASELS
|60,15
|3.277.439.951
|% 1,35
|
|EKGYO
|8,24
|2.719.585.385
|% 4,17
|
|VAKBN
|11,13
|2.645.375.531
|% 5,50
|
|EKGYO
|8,24
|2.719.585.385
|% 4,17
|
|SKBNK
|2,84
|813.662.534
|% 2,90
|
|KRDMD
|18,60
|4.708.405.176
|% -1,17
|
|VAKBN
|11,13
|2.645.375.531
|% 5,50
|
|YKBNK
|11,89
|2.465.853.121
|% 2,94
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6450
|18,6480
|% 0,03
|
|Euro
|19,8580
|19,8679
|% 0,26
|
|Sterlin
|23,0206
|23,1360
|% 0,20
|
|Frank
|20,0227
|20,1433
|% 0,20
|
|Riyal
|4,9454
|4,9702
|% 0,03
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|-2,45
|
|Altın Gr.
|1.084
|1.085
|-0,69
|
|Cumhuriyet
|7.240
|7.350
|-15,00
|
|Tam
|7.283
|7.330
|-14,00
|
|Yarım
|3.527
|3.583
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.769
|1.791
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,65
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|14,21
|14,23
|0,01
|
|B. Petrol
|80,61
|80,61
|-0,07
|