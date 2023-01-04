KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
04.01.2023 07:04
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092929
BIST
18:055.627
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 5.698
|
|Önceki Kapanış
|: 5.627
|
5.705
En Düşük
5.610
18:0518,7284
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0067
|Açılış
|: 18,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8900
|
18,8040
En Düşük
18,6882
18:0519,8240
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0579
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1600
|
19,9376
En Düşük
19,7379
18:051.111,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 5,42
|Açılış
|: 1.111,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.105,82
|
1.113,64
En Düşük
1.105,36
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSTL
|45,78
|249.719.315
|% 10,00
|
|ADEL
|123,20
|76.091.277
|% 10,00
|
|BFREN
|4.755,30
|42.750.243
|% 10,00
|
|BRKO
|5,50
|3.260.056
|% 10,00
|
|AHGAZ
|96,35
|2.193.308.866
|% 9,99
|
|ULUFA
|9,00
|56.938.750
|% -10,00
|
|MARTI
|6,75
|39.937.689
|% -10,00
|
|SAMAT
|19,12
|94.760.110
|% -9,98
|
|EDIP
|11,81
|52.132.264
|% -9,98
|
|SANEL
|22,66
|55.514.000
|% -9,94
|
|EREGL
|42,24
|11.466.523.341
|% -1,26
|
|THYAO
|147,40
|10.925.716.712
|% 0,41
|
|KRDMD
|18,81
|9.221.462.244
|% 1,57
|
|ASELS
|69,10
|8.940.408.395
|% 6,97
|
|EKGYO
|9,42
|8.598.179.592
|% -0,84
|
|EKGYO
|9,42
|8.598.179.592
|% -0,84
|
|KRDMD
|18,81
|9.221.462.244
|% 1,57
|
|PETKM
|20,48
|6.992.769.481
|% 0,20
|
|YKBNK
|11,73
|3.553.385.374
|% -2,09
|
|EREGL
|42,24
|11.466.523.341
|% -1,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7268
|18,7284
|% 0,04
|
|Euro
|19,7974
|19,8240
|% 0,29
|
|Sterlin
|22,3859
|22,4982
|% 0,20
|
|Frank
|19,9806
|20,1010
|% 0,32
|
|Riyal
|4,9668
|4,9917
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.845
|7,11
|
|Altın Gr.
|1.111
|1.111
|5,60
|
|Cumhuriyet
|7.471
|7.584
|61,00
|
|Tam
|7.533
|7.609
|34,00
|
|Yarım
|3.648
|3.719
|16,00
|
|Çeyrek
|1.830
|1.860
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|24,06
|24,09
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|14,51
|14,52
|0,10
|
|B. Petrol
|81,93
|81,93
|-0,17
|