KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
09.01.2023 06:55
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1096364
BIST
18:055.342
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.342
|
5.420
En Düşük
4.961
18:0518,7763
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0698
|Açılış
|: 18,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9200
|
18,7974
En Düşük
18,7296
18:0520,0458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1324
|Açılış
|: 20,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9200
|
20,1077
En Düşük
19,9299
18:051.133,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 10,91
|Açılış
|: 1.133,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.122,87
|
1.135,06
En Düşük
1.124,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRKVY
|28,82
|42.665.751
|% 10,00
|
|BTCIM
|39,16
|51.371.075
|% 10,00
|
|PRKME
|22,88
|30.096.624
|% 10,00
|
|VERUS
|121,00
|63.216.855
|% 10,00
|
|KRDMB
|16,72
|101.819.109
|% 10,00
|
|DYOBY
|28,62
|338.837.241
|% -10,00
|
|VKING
|36,00
|3.126.960
|% -10,00
|
|MARTI
|5,08
|150.886.348
|% -7,30
|
|ULUSE
|189,00
|56.807.708
|% -6,67
|
|FMIZP
|208,60
|186.686.947
|% -6,12
|
|EREGL
|41,64
|13.088.805.918
|% 3,89
|
|THYAO
|142,50
|11.707.688.331
|% 5,40
|
|ASELS
|62,90
|9.053.483.522
|% 6,79
|
|KRDMD
|19,26
|7.166.340.079
|% 7,00
|
|EKGYO
|9,22
|5.685.531.359
|% 8,73
|
|EKGYO
|9,22
|5.685.531.359
|% 8,73
|
|KRDMD
|19,26
|7.166.340.079
|% 7,00
|
|YKBNK
|10,75
|3.831.097.854
|% 2,58
|
|EREGL
|41,64
|13.088.805.918
|% 3,89
|
|SKBNK
|2,86
|770.717.603
|% 4,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7659
|18,7763
|% 0,37
|
|Euro
|20,0310
|20,0458
|% 0,66
|
|Sterlin
|22,7096
|22,8235
|% 0,67
|
|Frank
|20,2029
|20,3246
|% 0,59
|
|Riyal
|4,9804
|5,0054
|% 0,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.877
|10,11
|
|Altın Gr.
|1.134
|1.134
|11,06
|
|Cumhuriyet
|7.588
|7.703
|50,00
|
|Tam
|7.656
|7.733
|145,00
|
|Yarım
|3.708
|3.780
|71,00
|
|Çeyrek
|1.860
|1.890
|36,00
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|24,00
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|14,46
|14,49
|0,14
|
|B. Petrol
|79,39
|79,39
|0,82
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59NTGAZ
Yüzde 9.35 oranında artışla 39.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 858, 881 adet işlem
-
17:58ASELS
Yüzde 8.57 oranında artışla 63.95 lira fiyatla işlem gören hissede 140, 608, 128 adet işlem
-
17:57KRDMD
Yüzde 8.67 oranında artışla 19.56 lira fiyatla işlem gören hissede 360, 052, 879 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 5, 388 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 5, 31 üstünde . İşlem hacmi 126, 574.00 milyon TL de
-
17:55TTKOM
Yüzde 9.08 oranında artışla 25.46 lira fiyatla işlem gören hissede 128, 938, 798 adet işlem