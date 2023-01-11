KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
11.01.2023 07:00
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099814
BIST
18:054.988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.187
En Düşük
4.947
18:0518,7773
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0035
|Açılış
|: 18,9180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,8841
En Düşük
18,6923
18:0520,1855
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0238
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,3201
En Düşük
20,0482
18:051.133,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,15
|Açılış
|: 1.133,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SDTTR
|51,50
|4.536.223
|% 10,00
|
|ULUFA
|7,15
|33.890.858
|% 10,00
|
|ACSEL
|77,55
|68.536.063
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|28.630.627
|% 10,00
|
|OZSUB
|17,17
|25.573.476
|% 9,99
|
|BFREN
|4.632,30
|207.791.217
|% -10,00
|
|CEOEM
|20,34
|25.393.619
|% -10,00
|
|KONYA
|3.381,60
|161.763.781
|% -10,00
|
|GOZDE
|23,40
|532.465.431
|% -10,00
|
|ARSAN
|9,36
|37.486.293
|% -10,00
|
|THYAO
|131,20
|7.228.138.030
|% -5,20
|
|EREGL
|37,86
|7.205.211.826
|% -4,92
|
|ASELS
|58,15
|7.045.379.508
|% -1,61
|
|KRDMD
|18,14
|5.369.510.695
|% -3,46
|
|KOZAL
|563,00
|4.362.869.376
|% -5,09
|
|EKGYO
|8,50
|4.280.841.435
|% -2,63
|
|YKBNK
|9,53
|3.776.101.004
|% -5,83
|
|KRDMD
|18,14
|5.369.510.695
|% -3,46
|
|SKBNK
|2,73
|555.161.757
|% -3,87
|
|AKBNK
|17,03
|3.253.702.590
|% -4,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7747
|18,7773
|% 0,02
|
|Euro
|20,1700
|20,1855
|% 0,12
|
|Sterlin
|22,7591
|22,8733
|% 0,06
|
|Frank
|20,2745
|20,3967
|% 0,04
|
|Riyal
|4,9862
|5,0112
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.878
|-0,23
|
|Altın Gr.
|1.133
|1.134
|-0,25
|
|Cumhuriyet
|7.619
|7.734
|-26,00
|
|Tam
|7.667
|7.734
|-1,00
|
|Yarım
|3.724
|3.783
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.862
|1.892
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,65
|23,69
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|14,27
|14,30
|0,03
|
|B. Petrol
|79,38
|79,38
|-0,72
|