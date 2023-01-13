KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
13.01.2023 07:02
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101682
BIST
17:594.971
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
0
En Düşük
0
17:5918,7926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0090
|Açılış
|: 18,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,8070
En Düşük
18,7471
17:5920,3788
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0137
|Açılış
|: 20,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,4273
En Düşük
20,3446
17:591.145,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,99
|Açılış
|: 1.145,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.148,89
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler17:59
|MANAS
|43,20
|68.867.396
|% 318,00
|
|YYAPI
|2,38
|19.432.671
|% 0,00
|
|PEGYO
|4,65
|20.398.388
|% 0,00
|
|YGYO
|1,66
|8.969.116
|% 0,00
|
|KORDS
|79,50
|211.769.620
|% 0,00
|
|BRMEN
|2,17
|549.604
|% -1,36
|
|YYAPI
|2,38
|19.432.671
|% 0,00
|
|YGYO
|1,66
|8.969.116
|% 0,00
|
|TNZTP
|12,35
|2.137.044
|% 0,00
|
|SUNTK
|44,00
|40.345.303
|% 0,00
|
|THYAO
|135,80
|13.291.604.595
|% 0,00
|
|KRDMD
|18,90
|8.634.721.667
|% 0,00
|
|EREGL
|39,58
|7.943.574.079
|% 0,00
|
|ASELS
|55,90
|6.034.438.845
|% 0,00
|
|KOZAL
|542,50
|5.693.381.356
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,51
|4.739.236.022
|% 0,00
|
|KRDMD
|18,90
|8.634.721.667
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,04
|3.356.543.750
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,64
|871.078.236
|% 0,00
|
|PETKM
|17,42
|3.942.359.561
|% 0,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7738
|18,7926
|% 0,05
|
|Euro
|20,3652
|20,3788
|% -0,07
|
|Sterlin
|22,8547
|22,9693
|% -0,07
|
|Frank
|20,1255
|20,2467
|% -0,15
|
|Riyal
|4,9847
|5,0097
|% -0,01
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|-1,78
|
|Altın Gr.
|1.145
|1.145
|-1,22
|
|Cumhuriyet
|7.710
|7.826
|73,00
|
|Tam
|7.730
|7.798
|-12,00
|
|Yarım
|3.764
|3.816
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.888
|1.908
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,73
|23,76
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|14,32
|14,35
|-0,03
|
|B. Petrol
|83,65
|83,65
|-0,38
|