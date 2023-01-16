KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
16.01.2023 07:00
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102392
BIST
18:054.985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.985
|
5.073
En Düşük
4.926
18:0518,7853
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0030
|Açılış
|: 19,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1350
|
18,8094
En Düşük
18,7572
18:0520,4079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0570
|Açılış
|: 20,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6400
|
20,4474
En Düşük
20,3073
18:051.160,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,42
|Açılış
|: 1.160,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.159,98
|
1.165,44
En Düşük
1.157,66
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MANAS
|11,37
|103.276.399
|% 10,02
|
|ONCSM
|37,40
|6.427.901
|% 10,00
|
|BRKSN
|9,90
|3.317.334
|% 10,00
|
|BFREN
|4.875,20
|160.192.697
|% 10,00
|
|KNFRT
|15,07
|22.384.004
|% 10,00
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% -9,78
|
|OTTO
|85,85
|145.858
|% -8,67
|
|COSMO
|106,70
|13.343.125
|% -8,02
|
|EKGYO
|7,88
|4.463.691.853
|% -7,40
|
|ALFAS
|235,40
|332.065.394
|% -5,84
|
|THYAO
|134,70
|8.141.393.455
|% -0,81
|
|EREGL
|40,36
|6.168.107.534
|% 1,97
|
|ASELS
|55,25
|5.579.089.633
|% -1,16
|
|KRDMD
|18,67
|5.283.316.152
|% -1,22
|
|EKGYO
|7,88
|4.463.691.853
|% -7,40
|
|EKGYO
|7,88
|4.463.691.853
|% -7,40
|
|YKBNK
|9,21
|2.920.426.564
|% 1,88
|
|KRDMD
|18,67
|5.283.316.152
|% -1,22
|
|SKBNK
|2,63
|561.672.975
|% -0,38
|
|PETKM
|17,77
|3.435.899.460
|% 2,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7826
|18,7842
|% 0,01
|
|Euro
|20,3877
|20,4041
|% 0,26
|
|Sterlin
|22,9722
|23,0874
|% 0,27
|
|Frank
|20,2528
|20,3748
|% 0,25
|
|Riyal
|4,9865
|5,0115
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.921
|-0,18
|
|Altın Gr.
|1.160
|1.161
|0,64
|
|Cumhuriyet
|7.857
|7.976
|79,00
|
|Tam
|7.885
|7.955
|145,00
|
|Yarım
|3.842
|3.893
|71,00
|
|Çeyrek
|1.927
|1.946
|35,00
|
|Gümüş.Ons
|24,36
|24,41
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|14,72
|14,75
|0,09
|
|B. Petrol
|84,66
|84,66
|-0,62
|