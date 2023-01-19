KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
19.01.2023 07:01
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103099
BIST
18:105.384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 5.337
|
|Önceki Kapanış
|: 5.384
|
5.424
En Düşük
5.311
18:1018,8097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0103
|Açılış
|: 19,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0480
|
18,8097
En Düşük
18,7301
18:1020,3244
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0368
|Açılış
|: 20,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,3318
En Düşük
20,2399
18:101.154,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,58
|Açılış
|: 1.154,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150,62
|
1.155,19
En Düşük
1.147,12
BIST En Aktif Hisseler18:10
|MARTI
|4,73
|94.426.580
|% 10,00
|
|DURDO
|48,64
|24.045.849
|% 10,00
|
|BRKSN
|12,99
|13.104.550
|% 9,99
|
|ONCSM
|49,76
|3.006.848
|% 9,99
|
|FLAP
|14,54
|28.645.221
|% 9,98
|
|ATSYH
|101,10
|5.074.008
|% -8,92
|
|DIRIT
|6,15
|590.438
|% -6,82
|
|ZEDUR
|58,15
|2.284.666
|% -6,51
|
|UMPAS
|4,89
|1.608.831
|% -5,42
|
|COSMO
|119,80
|2.833.825
|% -4,08
|
|THYAO
|149,10
|13.193.241.910
|% 1,15
|
|ASELS
|63,05
|9.402.311.909
|% 7,05
|
|EREGL
|40,58
|8.981.014.546
|% -0,78
|
|KOZAL
|565,00
|6.139.445.154
|% 1,58
|
|TUPRS
|586,00
|5.162.450.464
|% 2,88
|
|EKGYO
|8,42
|3.948.156.679
|% -1,98
|
|YKBNK
|9,66
|3.530.632.087
|% -1,33
|
|SKBNK
|2,88
|733.533.861
|% 2,13
|
|PETKM
|18,24
|4.424.776.849
|% -0,98
|
|AKBNK
|17,36
|4.193.006.340
|% -0,91
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7907
|18,8097
|% 0,05
|
|Euro
|20,2868
|20,3244
|% 0,18
|
|Sterlin
|23,1244
|23,2404
|% 0,01
|
|Frank
|20,4568
|20,5801
|% 0,19
|
|Riyal
|4,9910
|5,0160
|% 0,06
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.909
|5,72
|
|Altın Gr.
|1.153
|1.153
|2,10
|
|Cumhuriyet
|7.838
|7.957
|32,00
|
|Tam
|7.821
|7.892
|13,00
|
|Yarım
|3.811
|3.862
|6,00
|
|Çeyrek
|1.911
|1.931
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,40
|23,44
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|14,15
|14,18
|-0,01
|
|B. Petrol
|84,11
|84,11
|-0,87
|
Seans Raporu
18:10
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, SASA, KOZAA
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 45, 36 artarak (% 0.96 ) 4, 779
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17:58
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