KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
20.01.2023 07:01
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103317
BIST
18:055.422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 5.371
|
|Önceki Kapanış
|: 5.422
|
5.453
En Düşük
5.349
18:0518,8048
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0164
|Açılış
|: 19,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0520
|
18,8388
En Düşük
18,7193
18:0520,3767
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0322
|Açılış
|: 20,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6700
|
20,4246
En Düşük
20,3003
18:051.164,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -3,65
|Açılış
|: 1.164,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168,18
|
1.171,78
En Düşük
1.163,39
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VKING
|38,50
|2.567.681
|% 10,00
|
|SDTTR
|100,20
|181.970.478
|% 9,99
|
|TNZTP
|16,31
|116.275.114
|% 9,98
|
|FLAP
|15,99
|452.101.480
|% 9,97
|
|PKART
|26,04
|16.373.468
|% 9,97
|
|EUHOL
|2,25
|232.724.764
|% -10,00
|
|PRDGS
|9,29
|544.475.599
|% -9,98
|
|ARMDA
|307,10
|26.068.882
|% -7,69
|
|SEGYO
|2,34
|50.178.423
|% -5,65
|
|CMENT
|66,00
|378.663
|% -5,58
|
|THYAO
|154,60
|15.474.378.321
|% 3,69
|
|EREGL
|40,36
|6.705.143.545
|% -0,54
|
|KOZAL
|588,00
|6.222.639.384
|% 4,07
|
|ASELS
|61,70
|5.975.780.094
|% -2,14
|
|KRDMD
|19,32
|5.826.882.715
|% -0,51
|
|EKGYO
|8,43
|3.313.570.602
|% 0,12
|
|YKBNK
|9,70
|3.073.000.798
|% 0,41
|
|KRDMD
|19,32
|5.826.882.715
|% -0,51
|
|ISCTR
|11,62
|2.512.274.686
|% 2,11
|
|AKBNK
|17,59
|3.641.431.437
|% 1,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7944
|18,8048
|% 0,09
|
|Euro
|20,3571
|20,3767
|% 0,16
|
|Sterlin
|23,1880
|23,3043
|% -0,09
|
|Frank
|20,4216
|20,5446
|% -0,10
|
|Riyal
|4,9893
|5,0143
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|-7,69
|
|Altın Gr.
|1.165
|1.165
|-3,44
|
|Cumhuriyet
|7.807
|7.925
|-32,00
|
|Tam
|7.900
|7.985
|-3,00
|
|Yarım
|3.849
|3.907
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.931
|1.954
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,84
|23,88
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|14,40
|14,42
|-0,02
|
|B. Petrol
|86,60
|86,60
|0,44
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 30, 07 artarak (% 0.63 ) 4, 826
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ONCSM, PKART, SOKE, VKING, TNZTP, SDTTR, YESIL, IDGYO, YYAPI, VBTYZ
-
17:59
YGYO, TNZTP, ANHYT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
PRDGS, ARMDA, KZBGY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59FENER
Yüzde 5.05 oranında artışla 64.50 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 697, 987 adet işlem