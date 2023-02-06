KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
06.02.2023 07:03
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1109670
BIST
14:294.796
En Yüksek
|Değişim
|: -4,04%
|| -201,89
|Açılış
|: 4.879
|
|Önceki Kapanış
|: 4.998
|
4.992
En Düşük
4.759
14:2918,8310
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0113
|Açılış
|: 19,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1650
|
18,8704
En Düşük
18,7937
14:2920,2729
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0386
|Açılış
|: 20,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6850
|
20,3604
En Düşük
20,2537
14:291.132,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 4,08
|Açılış
|: 1.132,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.128,47
|
1.139,25
En Düşük
1.126,91
BIST En Aktif Hisseler14:27
|OYAKC
|22,66
|246.585.520
|% 10,00
|
|CMENT
|63,80
|572.948
|% 10,00
|
|NIBAS
|14,31
|25.916.517
|% 9,99
|
|ONCSM
|93,90
|10.060.525
|% 9,95
|
|NUHCM
|103,70
|39.246.066
|% 9,91
|
|SDTTR
|90,90
|74.044.063
|% -10,00
|
|VKING
|40,44
|3.696.914
|% -9,97
|
|KLGYO
|2,41
|37.087.281
|% -9,74
|
|TURSG
|9,26
|47.401.658
|% -9,66
|
|SEKFK
|9,19
|3.494.979
|% -9,28
|
|THYAO
|135,50
|1.623.690.160
|% -5,05
|
|EREGL
|38,84
|1.086.928.657
|% -1,07
|
|SISE
|41,16
|1.012.329.665
|% -4,37
|
|TUPRS
|568,70
|934.358.862
|% -5,06
|
|KOZAL
|501,40
|698.106.919
|% -6,72
|
|EKGYO
|6,93
|373.294.203
|% -4,68
|
|AKBNK
|15,84
|687.066.938
|% -4,06
|
|YKBNK
|8,72
|374.866.177
|% -3,33
|
|ALBRK
|3,08
|109.463.248
|% -5,81
|
|KRDMD
|16,42
|493.071.875
|% 0,43
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8255
|18,8314
|% 0,06
|
|Euro
|20,2540
|20,2594
|% -0,26
|
|Sterlin
|22,5820
|22,6953
|% -0,13
|
|Frank
|20,2313
|20,3532
|% -0,03
|
|Riyal
|5,0027
|5,0277
|% 0,03
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.872
|6,97
|
|Altın Gr.
|1.134
|1.134
|5,21
|
|Cumhuriyet
|7.738
|7.780
|0,00
|
|Tam
|7.743
|7.795
|-66,00
|
|Yarım
|3.783
|3.814
|-33,00
|
|Çeyrek
|1.891
|1.907
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|22,39
|22,43
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|13,57
|13,58
|0,05
|
|B. Petrol
|80,64
|80,64
|0,70
|
Seans Raporu
14:27
daha fazla
-
14:42BARMA
Yüzde -7.64 oranında düşüşle 81.00 lira fiyatla işlem gören hissede 134, 676 adet işlem
-
14:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, HEKTS, KOZAA
-
14:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -185, 64 kaybederek (% -4.15 ) 4, 289
-
14:41
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ONCSM, NIBAS, OYAKC, NUHCM, CMENT
-
14:41
Tabandan işlem gören hisse senetleri : VKING, KLGYO, SDTTR