KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
07.02.2023 07:00
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110180
BIST
10:244.769
En Yüksek
|Değişim
|: -3,27%
|| -161,20
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.745
10:2418,8317
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0056
|Açılış
|: 19,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1650
|
18,8628
En Düşük
18,7971
10:2420,2161
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0069
|Açılış
|: 20,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6850
|
20,2404
En Düşük
20,1338
10:241.134,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,77
|Açılış
|: 1.134,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,43
|
1.136,36
En Düşük
1.129,05
BIST En Aktif Hisseler10:24
|DIRIT
|6,60
|45.104
|% 10,00
|
|NIBAS
|15,74
|11.817.780
|% 9,99
|
|EMNIS
|49,42
|88.066
|% 9,97
|
|ONCSM
|103,10
|2.168.605
|% 9,80
|
|AFYON
|7,82
|57.610.315
|% 9,68
|
|VKING
|36,40
|1.167.020
|% -9,99
|
|TURSG
|8,64
|16.118.010
|% -9,62
|
|SDTTR
|83,10
|12.670.719
|% -8,58
|
|CANTE
|66,20
|14.502.820
|% -8,06
|
|GSRAY
|8,64
|55.359.811
|% -7,79
|
|KRDMD
|18,20
|588.427.560
|% 3,06
|
|THYAO
|135,80
|470.490.202
|% -2,93
|
|EREGL
|39,70
|379.009.257
|% -0,90
|
|OYAKC
|24,34
|327.995.561
|% 7,41
|
|ASELS
|55,45
|277.641.165
|% -5,70
|
|KRDMD
|18,20
|588.427.560
|% 3,06
|
|BSOKE
|6,40
|105.131.573
|% 0,31
|
|OYAKC
|24,34
|327.995.561
|% 7,41
|
|BUCIM
|5,95
|75.889.251
|% 6,63
|
|YKBNK
|8,51
|103.208.534
|% -4,17
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8264
|18,8317
|% 0,03
|
|Euro
|20,2104
|20,2161
|% 0,03
|
|Sterlin
|22,5805
|22,6937
|% 0,07
|
|Frank
|20,2381
|20,3600
|% 0,18
|
|Riyal
|5,0033
|5,0283
|% 0,01
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.874
|5,31
|
|Altın Gr.
|1.134
|1.134
|2,77
|
|Cumhuriyet
|7.732
|7.777
|-3,00
|
|Tam
|7.733
|7.795
|7,00
|
|Yarım
|3.778
|3.814
|3,00
|
|Çeyrek
|1.889
|1.907
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,39
|22,41
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|13,54
|13,55
|0,07
|
|B. Petrol
|82,03
|82,03
|1,04
|