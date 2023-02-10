KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
10.02.2023 07:04
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112546
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
10:4218,8334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0025
|Açılış
|: 19,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0880
|
18,8419
En Düşük
18,8065
10:4220,1989
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0255
|Açılış
|: 20,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4750
|
20,2465
En Düşük
20,1818
10:421.121,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -4,22
|Açılış
|: 1.121,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.126,06
|
1.129,90
En Düşük
1.121,80
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% 0,00
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% 0,00
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8289
|18,8334
|% 0,01
|
|Euro
|20,1904
|20,1989
|% -0,13
|
|Sterlin
|22,7017
|22,8156
|% -0,17
|
|Frank
|20,3093
|20,4316
|% -0,05
|
|Riyal
|5,0026
|5,0277
|% 0,03
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.854
|-7,31
|
|Altın Gr.
|1.122
|1.122
|-3,65
|
|Cumhuriyet
|7.704
|7.820
|31,00
|
|Tam
|7.596
|7.666
|-29,00
|
|Yarım
|3.711
|3.751
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.856
|1.876
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,85
|21,89
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|13,24
|13,26
|-0,03
|
|B. Petrol
|84,33
|84,33
|-0,17
|