KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
15.02.2023 07:00
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113299
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.505
|
4.904
En Düşük
4.485
10:4218,8510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0164
|Açılış
|: 19,0820
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1050
|
18,8987
En Düşük
18,8148
10:4220,2067
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0291
|Açılış
|: 20,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
20,3454
En Düşük
20,1803
10:421.119,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -3,79
|Açılış
|: 1.119,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123,53
|
1.127,84
En Düşük
1.118,82
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% 0,00
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% 0,00
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8448
|18,8510
|% 0,09
|
|Euro
|20,1949
|20,2067
|% -0,14
|
|Sterlin
|22,8440
|22,9585
|% -0,09
|
|Frank
|20,3408
|20,4633
|% -0,08
|
|Riyal
|5,0086
|5,0337
|% 0,08
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|-8,25
|
|Altın Gr.
|1.120
|1.120
|-3,16
|
|Cumhuriyet
|7.633
|7.748
|42,00
|
|Tam
|7.612
|7.690
|-28,00
|
|Yarım
|3.719
|3.763
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.859
|1.881
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,75
|21,78
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|13,18
|13,20
|-0,05
|
|B. Petrol
|84,90
|84,90
|-0,68
|