KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
17.02.2023 07:01
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114588
BIST
18:055.009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 5.009
|
5.320
En Düşük
4.943
18:0518,8607
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0134
|Açılış
|: 19,1170
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9660
En Düşük
18,8256
18:0520,0648
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0842
|Açılış
|: 20,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,3206
En Düşük
20,0272
18:051.108,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -5,01
|Açılış
|: 1.108,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,07
|
1.116,96
En Düşük
1.106,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HEKTS
|33,66
|1.114.136.382
|% 10,00
|
|OYAKC
|30,14
|217.371.932
|% 10,00
|
|KONYA
|3.586,90
|19.268.827
|% 10,00
|
|NIBAS
|19,04
|10.968.982
|% 9,99
|
|KRDMA
|19,05
|734.519.247
|% 9,99
|
|RODRG
|70,20
|54.365.212
|% -10,00
|
|PNSUT
|51,75
|44.000.354
|% -10,00
|
|LIDER
|108,00
|49.903.025
|% -10,00
|
|EPLAS
|37,26
|33.314.505
|% -10,00
|
|CEOEM
|14,24
|41.170.094
|% -9,99
|
|THYAO
|140,00
|9.267.066.143
|% 0,07
|
|EREGL
|44,50
|8.400.897.609
|% 7,70
|
|TUPRS
|630,40
|6.853.017.181
|% 9,65
|
|ASELS
|56,95
|4.198.997.894
|% -2,15
|
|AKBNK
|16,10
|4.137.887.233
|% -0,43
|
|AKBNK
|16,10
|4.137.887.233
|% -0,43
|
|YKBNK
|9,12
|2.061.074.195
|% 2,01
|
|EKGYO
|7,31
|1.526.436.761
|% 1,53
|
|EREGL
|44,50
|8.400.897.609
|% 7,70
|
|KRDMD
|19,23
|3.041.141.670
|% 9,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8578
|18,8625
|% 0,08
|
|Euro
|20,0515
|20,0585
|% -0,45
|
|Sterlin
|22,4628
|22,5754
|% -0,30
|
|Frank
|20,2087
|20,3304
|% -0,34
|
|Riyal
|5,0128
|5,0380
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.828
|-8,53
|
|Altın Gr.
|1.107
|1.108
|-5,50
|
|Cumhuriyet
|7.521
|7.635
|4,00
|
|Tam
|7.529
|7.605
|-51,00
|
|Yarım
|3.678
|3.721
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.839
|1.861
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|21,45
|21,49
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|13,01
|13,02
|-0,07
|
|B. Petrol
|84,20
|84,20
|-0,94
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 120, 66 artarak (% 2.20 ) 5, 602
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17:59
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, AKSGY, EPLAS
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17:59XU100
Endeks 5, 005 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 1 üstünde . İşlem hacmi 87, 707.00 milyon TL de
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17:59SARKY
Yüzde 5.21 oranında artışla 29.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 069, 465 adet işlem
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17:58MERIT
Yüzde 9.94 oranında artışla 33.40 lira fiyatla işlem gören hissede 588, 200 adet işlem