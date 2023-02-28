KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
28.02.2023 07:03
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117447
BIST
11:075.334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 11,13
|Açılış
|: 5.319
|
|Önceki Kapanış
|: 5.323
|
5.342
En Düşük
5.308
11:0718,8944
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0140
|Açılış
|: 19,0730
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9000
En Düşük
18,8646
11:0720,0976
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0454
|Açılış
|: 20,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2600
|
20,1882
En Düşük
20,0791
11:071.112,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -3,24
|Açılış
|: 1.112,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.115,73
|
1.117,14
En Düşük
1.111,56
BIST En Aktif Hisseler11:07
|DERIM
|8,47
|14.240.732
|% 10,00
|
|HATEK
|8,36
|24.187.493
|% 10,00
|
|ORMA
|68,20
|789.386
|% 10,00
|
|PNSUT
|61,65
|21.907.172
|% 9,99
|
|PETUN
|64,55
|12.005.683
|% 9,97
|
|ULUSE
|299,10
|24.973.719
|% -9,99
|
|DMSAS
|7,83
|10.940.070
|% -6,67
|
|EGEEN
|5.500,10
|136.158.509
|% -6,22
|
|GARFA
|23,40
|1.749.140
|% -6,10
|
|HUBVC
|5,33
|18.883.146
|% -6,00
|
|THYAO
|144,10
|2.382.767.459
|% -2,31
|
|TOASO
|188,80
|1.963.825.333
|% 6,85
|
|EREGL
|45,00
|1.765.762.383
|% -0,92
|
|ISDMR
|52,65
|1.281.842.871
|% 6,45
|
|KOZAL
|22,32
|1.018.102.599
|% -5,18
|
|IHLGM
|1,16
|115.563.614
|% 5,45
|
|IHLAS
|0,90
|68.275.393
|% 2,27
|
|EKGYO
|8,40
|539.523.885
|% -0,36
|
|YKBNK
|10,25
|634.563.801
|% 1,38
|
|ISCTR
|11,98
|586.972.638
|% 2,92
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8905
|18,8944
|% 0,07
|
|Euro
|20,0862
|20,0976
|% -0,23
|
|Sterlin
|22,5468
|22,6599
|% -0,34
|
|Frank
|19,9593
|20,0795
|% -0,25
|
|Riyal
|5,0189
|5,0440
|% 0,04
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.831
|-6,73
|
|Altın Gr.
|1.112
|1.113
|-3,18
|
|Cumhuriyet
|7.526
|7.640
|90,00
|
|Tam
|7.529
|7.592
|-23,00
|
|Yarım
|3.678
|3.715
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.839
|1.858
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,78
|20,80
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|12,61
|12,63
|-0,12
|
|B. Petrol
|83,97
|83,97
|-0,34
|
Seans Raporu
11:07
daha fazla
-
11:22GOZDE
Yüzde 5.50 oranında artışla 18.60 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 154, 469 adet işlem
-
11:21IHLGM
Yüzde 5.45 oranında artışla 1.16 lira fiyatla işlem gören hissede 98, 381, 497 adet işlem
-
11:20PRKME
Yüzde 5.57 oranında artışla 20.46 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 435, 512 adet işlem
-
11:19XU100
Endeks 5, 331 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 16 üstünde . İşlem hacmi 24, 123.00 milyon TL de
-
11:19UFUK
Yüzde 4.05 oranında artışla 60.40 lira fiyatla işlem gören hissede 79, 091 adet işlem