KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
08.03.2023 07:03
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121411
BIST
12:545.380
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -1,93
|Açılış
|: 5.379
|
|Önceki Kapanış
|: 5.382
|
5.408
En Düşük
5.350
12:5418,9436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0233
|Açılış
|: 19,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1100
|
18,9476
En Düşük
18,8991
12:5419,9601
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 20,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3500
|
19,9873
En Düşük
19,8891
12:541.104,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,15
|Açılış
|: 1.104,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103,74
|
1.105,47
En Düşük
1.100,64
BIST En Aktif Hisseler12:52
|SDTTR
|101,20
|297.319.174
|% 10,00
|
|SOKE
|17,18
|190.291.095
|% 9,99
|
|ONCSM
|90,45
|24.729.151
|% 9,97
|
|EYGYO
|19,00
|101.321.388
|% 9,95
|
|OTTO
|102,80
|864.034
|% 9,95
|
|DOAS
|142,20
|1.555.885.747
|% -10,00
|
|ULUSE
|196,30
|233.024.067
|% -10,00
|
|CEOEM
|19,91
|44.039.634
|% -7,82
|
|ZEDUR
|58,50
|770.094
|% -7,14
|
|PCILT
|30,00
|32.789.165
|% -6,37
|
|ASTOR
|51,15
|3.090.096.825
|% 4,94
|
|EREGL
|43,20
|2.284.604.560
|% -2,53
|
|ISCTR
|13,28
|1.665.391.366
|% 2,31
|
|DOAS
|142,20
|1.555.885.747
|% -10,00
|
|THYAO
|140,70
|1.447.192.430
|% -0,21
|
|ISCTR
|13,28
|1.665.391.366
|% 2,31
|
|EKGYO
|8,19
|1.027.561.338
|% 1,11
|
|YKBNK
|10,81
|1.197.169.425
|% 0,93
|
|AKBNK
|18,81
|1.391.110.538
|% 1,02
|
|AKFGY
|4,28
|267.659.876
|% 5,42
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9382
|18,9434
|% 0,12
|
|Euro
|19,9516
|19,9581
|% -0,01
|
|Sterlin
|22,3492
|22,4613
|% 0,18
|
|Frank
|20,0173
|20,1379
|% 0,06
|
|Riyal
|5,0300
|5,0552
|% 0,10
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|0,56
|
|Altın Gr.
|1.105
|1.105
|1,45
|
|Cumhuriyet
|7.481
|7.594
|-74,00
|
|Tam
|7.527
|7.579
|-4,00
|
|Yarım
|3.677
|3.709
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.839
|1.854
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,06
|20,08
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,22
|12,23
|0,01
|
|B. Petrol
|83,00
|83,00
|-0,29
|