KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
16.03.2023 07:00
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125373
BIST
13:095.209
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 87,81
|Açılış
|: 5.155
|
|Önceki Kapanış
|: 5.122
|
5.216
En Düşük
5.138
13:0919,0012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0096
|Açılış
|: 19,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2130
|
19,2238
En Düşük
18,7926
13:0920,1772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0913
|Açılış
|: 20,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2400
|
20,4436
En Düşük
19,9009
13:091.173,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,50
|Açılış
|: 1.173,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.171,39
|
1.184,66
En Düşük
1.158,08
BIST En Aktif Hisseler13:07
|DGGYO
|28,98
|12.485.746
|% 9,94
|
|EMKEL
|13,62
|114.156.474
|% 9,93
|
|BURCE
|51,00
|7.029.532
|% 6,74
|
|ARCLK
|131,40
|474.953.187
|% 6,05
|
|ECILC
|31,34
|108.770.604
|% 5,81
|
|MMCAS
|4,18
|1.601.120
|% -9,91
|
|IDEAS
|29,82
|21.677.682
|% -5,63
|
|PENTA
|24,22
|365.137.372
|% -5,24
|
|RODRG
|67,00
|21.947.749
|% -4,29
|
|TLMAN
|57,75
|12.757.092
|% -3,10
|
|ASTOR
|57,90
|2.823.708.122
|% 7,92
|
|ISCTR
|14,85
|2.576.920.042
|% 1,57
|
|EREGL
|39,76
|1.846.592.985
|% 3,06
|
|THYAO
|133,00
|1.459.163.571
|% 1,60
|
|SASA
|114,40
|1.164.740.724
|% 0,09
|
|ISCTR
|14,85
|2.576.920.042
|% 1,57
|
|YKBNK
|11,33
|1.146.016.976
|% 1,89
|
|EKGYO
|7,29
|507.895.564
|% 1,11
|
|AKBNK
|18,90
|1.142.077.010
|% 1,61
|
|ASTOR
|57,90
|2.823.708.122
|% 7,92
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9893
|19,0071
|% 0,08
|
|Euro
|20,1682
|20,1839
|% 0,49
|
|Sterlin
|22,8677
|22,9823
|% 0,18
|
|Frank
|20,4045
|20,5275
|% 0,70
|
|Riyal
|5,0430
|5,0683
|% 0,03
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.922
|3,38
|
|Altın Gr.
|1.173
|1.173
|1,83
|
|Cumhuriyet
|7.858
|7.976
|-29,00
|
|Tam
|7.908
|7.959
|-6,00
|
|Yarım
|3.863
|3.894
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.932
|1.947
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,91
|21,94
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|13,35
|13,37
|0,07
|
|B. Petrol
|74,45
|74,45
|0,76
|