KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
17.03.2023 07:03
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125748
BIST
18:055.230
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 5.155
|
|Önceki Kapanış
|: 5.230
|
5.231
En Düşük
5.130
18:0519,0196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0303
|Açılış
|: 19,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2130
|
19,0316
En Düşük
18,9692
18:0520,2166
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0777
|Açılış
|: 20,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2400
|
20,2745
En Düşük
20,0839
18:051.180,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 7,38
|Açılış
|: 1.180,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.172,82
|
1.180,34
En Düşük
1.170,80
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AZTEK
|24,86
|78.090.123
|% 10,00
|
|MARKA
|11,77
|14.429.423
|% 10,00
|
|TBORG
|37,62
|2.532.842
|% 10,00
|
|BRKVY
|27,06
|41.475.107
|% 10,00
|
|GOKNR
|19,48
|1.251.913.382
|% 9,99
|
|PENTA
|23,30
|685.053.088
|% -8,84
|
|IDEAS
|29,24
|43.889.419
|% -7,47
|
|ALCTL
|67,55
|82.520.735
|% -6,31
|
|RAYSG
|19,39
|11.191.407
|% -5,41
|
|KLRHO
|18,85
|29.690.680
|% -4,46
|
|ASTOR
|59,00
|5.373.690.573
|% 9,97
|
|ISCTR
|14,70
|4.878.026.509
|% 0,55
|
|SASA
|115,50
|3.761.014.860
|% 1,05
|
|EREGL
|39,72
|3.689.293.061
|% 2,95
|
|THYAO
|132,20
|3.086.606.955
|% 0,99
|
|ISCTR
|14,70
|4.878.026.509
|% 0,55
|
|YKBNK
|11,36
|2.109.807.511
|% 2,16
|
|EKGYO
|7,21
|1.297.511.944
|% 0,00
|
|AKBNK
|18,88
|2.223.782.807
|% 1,51
|
|KRDMD
|20,08
|2.003.698.820
|% 1,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9893
|19,0196
|% 0,16
|
|Euro
|20,2121
|20,2166
|% 0,39
|
|Sterlin
|23,0178
|23,1333
|% 0,33
|
|Frank
|20,4352
|20,5583
|% 0,34
|
|Riyal
|5,0453
|5,0706
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|11,29
|
|Altın Gr.
|1.179
|1.180
|6,73
|
|Cumhuriyet
|7.889
|8.008
|3,00
|
|Tam
|7.928
|8.026
|40,00
|
|Yarım
|3.886
|3.927
|19,00
|
|Çeyrek
|1.943
|1.964
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|21,95
|21,98
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|13,41
|13,43
|0,16
|
|B. Petrol
|75,40
|75,40
|0,70
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 5, 174 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 02 üstünde . İşlem hacmi 55, 689.00 milyon TL de
-
17:59GOKNR
Yüzde 9.99 oranında artışla 19.48 lira fiyatla işlem gören hissede 63, 963, 850 adet işlem
-
17:58GESAN
Yüzde 7.30 oranında artışla 265.90 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 888, 273 adet işlem
-
17:57OZSUB
Yüzde 8.73 oranında artışla 17.81 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 916, 033 adet işlem
-
17:56BIMAS
Yüzde 4.59 oranında artışla 143.50 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 263, 843 adet işlem