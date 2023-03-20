KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
20.03.2023 07:01
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126100
BIST
18:105.136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 5.278
|
|Önceki Kapanış
|: 5.136
|
5.292
En Düşük
5.136
18:1019,0166
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0019
|Açılış
|: 19,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2350
|
19,0320
En Düşük
18,9722
18:1020,3082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0382
|Açılış
|: 20,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4500
|
20,3515
En Düşük
20,2354
18:101.207,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -9,16
|Açılış
|: 1.207,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.216,37
|
1.217,07
En Düşük
1.202,86
BIST En Aktif Hisseler18:10
|ASTOR
|64,90
|6.347.837.127
|% 10,00
|
|ALFAS
|366,30
|1.107.429.974
|% 10,00
|
|EPLAS
|48,86
|49.324.112
|% 10,00
|
|AZTEK
|27,34
|194.774.071
|% 9,98
|
|TUCLK
|31,30
|49.413.318
|% 9,98
|
|VKING
|42,74
|27.986.249
|% -9,98
|
|MARKA
|10,60
|20.097.729
|% -9,94
|
|GRNYO
|4,51
|5.040.676
|% -9,62
|
|ETYAT
|5,41
|6.383.550
|% -8,92
|
|KRGYO
|12,83
|30.488.989
|% -7,56
|
|ISCTR
|14,72
|6.562.565.709
|% 0,14
|
|ASTOR
|64,90
|6.347.837.127
|% 10,00
|
|GOKNR
|21,42
|5.070.390.549
|% 9,96
|
|ASELS
|57,35
|4.137.956.931
|% 2,05
|
|EREGL
|38,00
|3.805.693.111
|% -4,33
|
|ISCTR
|14,72
|6.562.565.709
|% 0,14
|
|GOKNR
|21,42
|5.070.390.549
|% 9,96
|
|YKBNK
|11,25
|2.548.121.536
|% -0,97
|
|EKGYO
|7,08
|1.326.848.301
|% -1,80
|
|AKFGY
|4,05
|592.479.637
|% 7,43
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0049
|19,0098
|% -0,03
|
|Euro
|20,2880
|20,2995
|% 0,15
|
|Sterlin
|23,0741
|23,1898
|% -0,07
|
|Frank
|20,4357
|20,5589
|% -0,08
|
|Riyal
|5,0433
|5,0686
|% -0,07
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.975
|1.975
|-14,39
|
|Altın Gr.
|1.206
|1.206
|-10,11
|
|Cumhuriyet
|8.140
|8.262
|136,00
|
|Tam
|8.084
|8.189
|203,00
|
|Yarım
|3.963
|4.007
|99,00
|
|Çeyrek
|1.982
|2.003
|49,00
|
|Gümüş.Ons
|22,31
|22,34
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|13,63
|13,65
|-0,18
|
|B. Petrol
|72,39
|72,39
|-0,58
|