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KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi

22.03.2023 07:05
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi


KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )

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Türkçe
Test Bildirimi

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Test amacı ile gönderilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126900


BIST
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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:594.907
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  4.986  
Önceki Kapanış :  4.907  
En Yüksek
5.020 En Düşük
4.890
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 133,30 102.626.841 % 9,98  
AKFYE 14,33 3.301.732 % 9,98  
FENER 64,00 521.341.234 % 9,97  
BVSAN 63,50 488.025.900 % 9,96  
ONCSM 121,70 104.101.636 % 9,94  
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17:59 Alış Satış %  
Dolar 19,0226 19,0274 % 0,04  
Euro 20,4909 20,5235 % 0,15  
Sterlin 23,2024 23,3188 % 0,10  
Frank 20,5374 20,6611 % -0,05  
Riyal 5,0485 5,0738 % -0,03  
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17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.939 1.939 -1,35  
Altın Gr. 1.186 1.186 -0,99  
Cumhuriyet 8.062 8.184 -48,00  
Tam 8.025 8.118 -6,00  
Yarım 3.934 3.972 -4,00  
Çeyrek 1.967 1.986 -2,00  
Gümüş.Ons 22,34 22,37 -0,04  
Gümüş Gr. 13,66 13,69 -0,02  
B. Petrol 74,93 74,93 -0,39  
Seans Raporu 17:59
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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