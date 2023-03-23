KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
23.03.2023 07:02
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127227
BIST
10:185.012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 11,34
|Açılış
|: 4.997
|
|Önceki Kapanış
|: 5.001
|
5.024
En Düşük
4.989
10:1819,0466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0079
|Açılış
|: 19,3280
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3000
|
19,1962
En Düşük
18,9954
10:1820,8357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1615
|Açılış
|: 20,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,7700
|
20,9651
En Düşük
20,6194
10:181.211,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 5,78
|Açılış
|: 1.211,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.205,55
|
1.220,33
En Düşük
1.201,15
BIST En Aktif Hisseler10:16
|SMART
|8,71
|8.222.064
|% 9,97
|
|AKFYE
|17,33
|10.066.460
|% 9,96
|
|IDEAS
|31,20
|4.344.521
|% 9,94
|
|ONCSM
|147,10
|47.559.349
|% 9,94
|
|DGGYO
|37,74
|15.932.235
|% 8,95
|
|PAMEL
|311,10
|11.041.519
|% -9,98
|
|KLRHO
|17,19
|466.459
|% -6,17
|
|EMKEL
|12,11
|9.629.591
|% -5,09
|
|MARKA
|9,00
|2.417.569
|% -4,66
|
|ANELE
|5,33
|30.965.586
|% -4,31
|
|ASTOR
|63,20
|647.856.722
|% 4,46
|
|THYAO
|127,40
|474.586.549
|% -0,39
|
|EREGL
|37,26
|384.071.180
|% 0,43
|
|KRDMD
|19,53
|288.436.662
|% 0,00
|
|ISCTR
|13,76
|287.380.343
|% 0,44
|
|ISCTR
|13,76
|287.380.343
|% 0,44
|
|YKBNK
|10,53
|178.222.729
|% 0,57
|
|KRDMD
|19,53
|288.436.662
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,73
|85.714.695
|% 0,15
|
|AKBNK
|18,11
|206.673.181
|% 1,00
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0437
|19,0490
|% 0,05
|
|Euro
|20,8237
|20,8381
|% 0,79
|
|Sterlin
|23,3940
|23,5113
|% 0,45
|
|Frank
|20,7205
|20,8453
|% 0,21
|
|Riyal
|5,0543
|5,0797
|% 0,00
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.978
|1.979
|8,53
|
|Altın Gr.
|1.212
|1.212
|6,31
|
|Cumhuriyet
|8.039
|8.161
|-23,00
|
|Tam
|8.175
|8.278
|18,00
|
|Yarım
|4.008
|4.050
|8,00
|
|Çeyrek
|2.004
|2.025
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,96
|22,99
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|14,04
|14,06
|-0,01
|
|B. Petrol
|76,14
|76,14
|-0,55
|