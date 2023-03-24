KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
24.03.2023 07:01
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127555
BIST
11:415.082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 19,54
|Açılış
|: 5.079
|
|Önceki Kapanış
|: 5.062
|
5.117
En Düşük
5.069
11:4119,0700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0443
|Açılış
|: 19,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3050
|
19,2700
En Düşük
19,0024
11:4120,5713
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0603
|Açılış
|: 20,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,9700
|
20,9088
En Düşük
20,5395
11:411.215,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -4,17
|Açılış
|: 1.215,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,02
|
1.234,12
En Düşük
1.214,52
BIST En Aktif Hisseler11:39
|SANEL
|15,97
|13.176.467
|% 9,99
|
|AKFYE
|19,06
|50.153.493
|% 9,98
|
|ANELE
|5,52
|93.364.194
|% 9,96
|
|IHAAS
|143,50
|8.902.942
|% 9,96
|
|KLRHO
|22,14
|93.869.393
|% 9,93
|
|PAMEL
|280,00
|15.169.479
|% -10,00
|
|CANTE
|59,45
|205.020.678
|% -8,33
|
|POLTK
|2.036,60
|4.727.719
|% -4,80
|
|KGYO
|56,05
|25.293.727
|% -3,28
|
|PKART
|25,46
|6.293.838
|% -2,97
|
|ASTOR
|63,00
|1.751.358.448
|% 1,04
|
|THYAO
|129,40
|1.126.114.583
|% 0,00
|
|EREGL
|37,24
|1.125.874.564
|% 0,38
|
|ISCTR
|14,13
|989.898.618
|% -0,28
|
|GOKNR
|23,78
|961.341.215
|% 6,83
|
|KATMR
|1,36
|98.620.367
|% 3,82
|
|ISCTR
|14,13
|989.898.618
|% -0,28
|
|YKBNK
|10,57
|508.848.057
|% -0,19
|
|GOKNR
|23,78
|961.341.215
|% 6,83
|
|EKGYO
|6,98
|264.115.290
|% 0,00
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0698
|19,0740
|% 0,25
|
|Euro
|20,5587
|20,5750
|% -0,27
|
|Sterlin
|23,2982
|23,4151
|% -0,06
|
|Frank
|20,6883
|20,8129
|% 0,02
|
|Riyal
|5,0615
|5,0869
|% 0,20
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.984
|1.984
|-9,54
|
|Altın Gr.
|1.218
|1.218
|-1,57
|
|Cumhuriyet
|8.177
|8.301
|140,00
|
|Tam
|8.232
|8.324
|-15,00
|
|Yarım
|4.036
|4.073
|-8,00
|
|Çeyrek
|2.018
|2.037
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,04
|23,07
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,16
|14,17
|0,02
|
|B. Petrol
|75,64
|75,64
|-0,27
|
Seans Raporu
11:39
daha fazla
-
11:54ALFAS
Yüzde 4.37 oranında artışla 396.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 236, 851 adet işlem
-
11:53ANELE
Yüzde 9.96 oranında artışla 5.52 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 314, 870 adet işlem
-
11:51EMKEL
Yüzde 5.92 oranında artışla 12.17 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 409, 200 adet işlem
-
11:50XU100
Endeks 5, 083 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 42 üstünde . İşlem hacmi 17, 104.00 milyon TL de
-
11:49INVES
Yüzde 8.69 oranında artışla 155.10 lira fiyatla işlem gören hissede 397, 843 adet işlem