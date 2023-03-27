KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
27.03.2023 07:03
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127983
BIST
11:385.010
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -21,67
|Açılış
|: 5.065
|
|Önceki Kapanış
|: 5.032
|
5.074
En Düşük
5.002
11:3819,0927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0417
|Açılış
|: 19,3380
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3550
|
19,2443
En Düşük
18,9751
11:3820,5762
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0739
|Açılış
|: 20,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,8100
|
20,7334
En Düşük
20,4199
11:381.208,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -3,48
|Açılış
|: 1.208,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.211,97
|
1.220,05
En Düşük
1.204,71
BIST En Aktif Hisseler11:38
|BVSAN
|72,70
|262.603.208
|% 9,98
|
|DERIM
|10,04
|9.951.162
|% 9,97
|
|SANEL
|17,56
|14.146.435
|% 9,96
|
|ULAS
|11,93
|1.481.467
|% 9,95
|
|SUWEN
|55,25
|25.508.399
|% 9,95
|
|PAMEL
|252,00
|32.047.667
|% -10,00
|
|CANTE
|52,60
|215.199.755
|% -9,93
|
|EMKEL
|9,79
|48.185.248
|% -8,76
|
|EPLAS
|41,72
|34.828.310
|% -8,75
|
|ONCSM
|148,60
|31.319.631
|% -6,54
|
|AKFYE
|20,90
|2.934.746.864
|% 9,65
|
|ASTOR
|61,30
|1.767.392.178
|% -4,07
|
|EREGL
|37,46
|1.634.414.499
|% 0,97
|
|KOZAL
|22,14
|1.283.010.384
|% 0,18
|
|GOKNR
|24,64
|1.040.306.706
|% 0,65
|
|AKFYE
|20,90
|2.934.746.864
|% 9,65
|
|EKGYO
|7,01
|649.193.538
|% 1,59
|
|KATMR
|1,31
|108.408.313
|% -3,68
|
|KOZAL
|22,14
|1.283.010.384
|% 0,18
|
|KLGYO
|2,79
|151.858.567
|% 5,28
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0886
|19,0927
|% 0,22
|
|Euro
|20,5636
|20,5762
|% 0,36
|
|Sterlin
|23,3369
|23,4539
|% 0,47
|
|Frank
|20,7419
|20,8668
|% 0,53
|
|Riyal
|5,0669
|5,0924
|% 0,21
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.968
|1.969
|-9,84
|
|Altın Gr.
|1.209
|1.209
|-2,57
|
|Cumhuriyet
|8.193
|8.317
|-63,00
|
|Tam
|8.172
|8.255
|-84,00
|
|Yarım
|4.006
|4.039
|-42,00
|
|Çeyrek
|2.003
|2.020
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|23,00
|23,04
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|14,15
|14,18
|-0,07
|
|B. Petrol
|74,97
|74,97
|0,38
|