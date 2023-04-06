KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
06.04.2023 07:03
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132286
BIST
18:054.920
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 4.997
|
|Önceki Kapanış
|: 4.920
|
5.029
En Düşük
4.920
18:0519,2553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0179
|Açılış
|: 19,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6450
|
19,2729
En Düşük
19,2167
18:0521,0240
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0165
|Açılış
|: 21,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4000
|
21,1103
En Düşük
20,9548
18:051.245,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -5,31
|Açılış
|: 1.245,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.250,33
|
1.252,45
En Düşük
1.242,74
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALFAS
|312,40
|728.516.344
|% 10,00
|
|AKFYE
|16,63
|2.298.984.935
|% 9,99
|
|NATEN
|148,80
|203.008.620
|% 9,98
|
|SEKUR
|17,20
|18.717.794
|% 9,97
|
|EUREN
|11,36
|494.093.918
|% 9,97
|
|DGGYO
|36,00
|18.821.048
|% -10,00
|
|DOGUB
|19,98
|62.620.952
|% -10,00
|
|ONCSM
|143,50
|124.075.778
|% -9,63
|
|GEREL
|17,96
|521.202.851
|% -9,11
|
|EKSUN
|78,05
|4.754.575.177
|% -8,87
|
|EKSUN
|78,05
|4.754.575.177
|% -8,87
|
|THYAO
|125,30
|4.319.837.027
|% -2,19
|
|ASTOR
|57,00
|3.926.229.901
|% 6,24
|
|EREGL
|35,42
|2.738.887.471
|% -1,50
|
|KOZAL
|21,28
|2.502.266.528
|% -0,56
|
|EKGYO
|6,38
|1.032.132.705
|% -2,60
|
|ISCTR
|12,10
|1.920.184.028
|% -2,58
|
|AKFYE
|16,63
|2.298.984.935
|% 9,99
|
|YKBNK
|9,62
|1.191.292.919
|% -2,04
|
|KOZAL
|21,28
|2.502.266.528
|% -0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2501
|19,2553
|% 0,09
|
|Euro
|20,9827
|21,0240
|% 0,08
|
|Sterlin
|23,8899
|24,0098
|% -0,07
|
|Frank
|21,1408
|21,2681
|% 0,01
|
|Riyal
|5,1181
|5,1438
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.245
|1.245
|-5,22
|
|Cumhuriyet
|8.467
|8.595
|108,00
|
|Tam
|8.453
|8.539
|-37,00
|
|Yarım
|4.129
|4.179
|-17,00
|
|Çeyrek
|2.064
|2.089
|-9,00
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59SELGD
Yüzde -5.76 oranında düşüşle 6.22 lira fiyatla işlem gören hissede 922, 400 adet işlem
-
17:58YKSLN
Yüzde -4.78 oranında düşüşle 10.35 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 709, 564 adet işlem
-
17:57KARTN
Yüzde -3.96 oranında düşüşle 70.30 lira fiyatla işlem gören hissede 343, 762 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -45, 44 kaybederek (% -1.01 ) 4, 448
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EUKYO, KIMMR, YAYLA, EUYO, IHAAS, VANGD, COSMO, ALFAS, AKFYE, SEKUR