KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
12.04.2023 07:02
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136620
BIST
10:185.141
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 17,16
|Açılış
|: 5.128
|
|Önceki Kapanış
|: 5.124
|
5.141
En Düşük
5.121
10:1819,3148
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0304
|Açılış
|: 19,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6480
|
19,3273
En Düşük
19,2721
10:1821,1077
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0805
|Açılış
|: 21,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2900
|
21,1655
En Düşük
20,9931
10:181.251,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 8,43
|Açılış
|: 1.251,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.243,18
|
1.254,45
En Düşük
1.241,71
BIST En Aktif Hisseler10:18
|MARKA
|23,98
|4.701.351
|% 10,00
|
|EDIP
|8,59
|27.389.708
|% 9,99
|
|ATSYH
|107,50
|1.022.648
|% 9,69
|
|KUVVA
|42,00
|292.110
|% 9,26
|
|BRSAN
|114,50
|91.494.016
|% 8,43
|
|ONCSM
|111,70
|24.020.547
|% -6,92
|
|HEDEF
|22,14
|13.913.695
|% -6,35
|
|YYAPI
|2,93
|24.605.420
|% -4,87
|
|MSGYO
|5,89
|93.947
|% -4,54
|
|ATLAS
|3,31
|445.775
|% -4,34
|
|KOZAL
|22,68
|609.819.125
|% 1,61
|
|THYAO
|133,80
|580.578.254
|% 0,60
|
|ISCTR
|12,20
|352.272.405
|% 0,41
|
|SISE
|44,48
|348.750.976
|% 1,00
|
|GESAN
|82,65
|249.803.814
|% -2,19
|
|ZOREN
|5,40
|168.073.238
|% 0,75
|
|ISCTR
|12,20
|352.272.405
|% 0,41
|
|KOZAL
|22,68
|609.819.125
|% 1,61
|
|EKGYO
|7,11
|181.506.672
|% 0,98
|
|SKBNK
|2,59
|64.257.582
|% 1,17
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3073
|19,3148
|% 0,16
|
|Euro
|21,0864
|21,1077
|% 0,38
|
|Sterlin
|23,9410
|24,0611
|% 0,15
|
|Frank
|21,3177
|21,4462
|% 0,18
|
|Riyal
|5,1320
|5,1577
|% 0,06
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.016
|2.016
|12,61
|
|Altın Gr.
|1.251
|1.251
|7,77
|
|Cumhuriyet
|8.487
|8.615
|37,00
|
|Tam
|8.576
|8.655
|38,00
|
|Yarım
|4.189
|4.235
|18,00
|
|Çeyrek
|2.094
|2.118
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|25,31
|25,33
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|15,70
|15,72
|0,17
|
|B. Petrol
|85,81
|85,81
|0,20
|