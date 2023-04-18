KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
18.04.2023 07:00
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139499
BIST
18:055.059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 5.059
|
0
En Düşük
0
18:0519,4089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0170
|Açılış
|: 20,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0750
|
19,5421
En Düşük
19,3667
18:0521,2648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0730
|Açılış
|: 21,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 22,0400
|
21,3171
En Düşük
21,1634
18:051.246,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 4,00
|Açılış
|: 1.246,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,74
|
1.253,67
En Düşük
1.242,17
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IMASM
|396,50
|129.086.102
|% 525,00
|
|VAKKO
|64,50
|40.644.512
|% 4,45
|
|SELEC
|33,80
|91.004.361
|% 0,75
|
|KLNMA
|11,89
|427.898
|% 0,00
|
|SNPAM
|13,30
|110.723
|% 0,00
|
|SNPAM
|13,30
|110.723
|% 0,00
|
|TBORG
|36,10
|1.507.196
|% 0,00
|
|KLNMA
|11,89
|427.898
|% 0,00
|
|SODSN
|27,00
|267.310
|% 0,00
|
|UZERB
|200,00
|1.467.750
|% 0,00
|
|THYAO
|135,70
|4.188.480.708
|% 0,00
|
|KOZAL
|24,64
|2.770.435.125
|% 0,00
|
|EREGL
|35,14
|1.630.038.527
|% 0,00
|
|AKBNK
|17,88
|1.508.553.473
|% 0,00
|
|HEKTS
|29,12
|1.446.157.415
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,80
|1.149.856.089
|% 0,00
|
|KOZAL
|24,64
|2.770.435.125
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,01
|1.320.151.523
|% 0,00
|
|YKBNK
|10,15
|1.025.495.990
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,44
|223.539.588
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3926
|19,4089
|% 0,09
|
|Euro
|21,2426
|21,2648
|% 0,34
|
|Sterlin
|23,9928
|24,1131
|% 0,36
|
|Frank
|21,5077
|21,6373
|% 0,16
|
|Riyal
|5,1553
|5,1812
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.000
|2.000
|4,52
|
|Altın Gr.
|1.246
|1.247
|3,87
|
|Cumhuriyet
|8.755
|8.887
|-11,00
|
|Tam
|8.788
|8.940
|2,00
|
|Yarım
|4.292
|4.370
|1,00
|
|Çeyrek
|2.146
|2.188
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|25,08
|25,10
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|15,63
|15,65
|0,04
|
|B. Petrol
|85,11
|85,11
|0,35
|