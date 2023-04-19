KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
19.04.2023 00:04
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139926
BIST
18:055.019
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -40,65
|Açılış
|: 5.076
|
|Önceki Kapanış
|: 5.059
|
5.105
En Düşük
5.012
18:0519,3968
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0041
|Açılış
|: 20,0880
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0300
|
19,4027
En Düşük
19,3794
18:0521,4166
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1385
|Açılış
|: 21,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8700
|
21,4166
En Düşük
21,2239
18:051.250,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,19
|Açılış
|: 1.250,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.250,58
|
1.251,01
En Düşük
1.249,63
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRSAN
|133,10
|295.571.501
|% 10,00
|
|CVKMD
|153,60
|28.523.674
|% 9,95
|
|ONCSM
|96,10
|89.341.115
|% 9,95
|
|KOPOL
|35,82
|14.846.602
|% 9,94
|
|SMART
|8,52
|36.103.569
|% 9,94
|
|LIDER
|97,20
|68.697.044
|% -10,00
|
|BALAT
|14,99
|2.059.567
|% -9,97
|
|IMASM
|57,15
|46.193.493
|% -9,91
|
|EUYO
|5,13
|2.768.776
|% -8,39
|
|QNBFL
|85,15
|727.554
|% -7,95
|
|KOZAL
|23,60
|7.873.576.808
|% -4,22
|
|KOZAA
|46,52
|3.526.876.838
|% -6,10
|
|THYAO
|136,20
|3.520.546.698
|% 0,37
|
|EREGL
|34,70
|1.866.590.577
|% -1,25
|
|ASTOR
|52,65
|1.758.025.724
|% 0,10
|
|KOZAL
|23,60
|7.873.576.808
|% -4,22
|
|EKGYO
|6,71
|903.831.991
|% -1,32
|
|ISCTR
|12,01
|1.365.680.308
|% 0,00
|
|YKBNK
|10,25
|973.453.374
|% 0,99
|
|AKBNK
|17,97
|1.297.866.144
|% 0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3923
|19,3968
|% -0,02
|
|Euro
|21,3082
|21,4166
|% 0,65
|
|Sterlin
|24,0182
|24,1387
|% -0,06
|
|Frank
|21,5377
|21,6674
|% -0,08
|
|Riyal
|5,1535
|5,1793
|% -0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.005
|2.006
|10,25
|
|Altın Gr.
|1.250
|1.250
|-0,45
|
|Cumhuriyet
|8.833
|8.966
|79,00
|
|Tam
|8.852
|9.054
|4,00
|
|Yarım
|4.323
|4.432
|1,00
|
|Çeyrek
|2.162
|2.223
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,21
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|15,69
|15,72
|0,00
|
|B. Petrol
|84,79
|84,79
|0,00
|