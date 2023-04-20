KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
20.04.2023 07:08
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140232
BIST
18:055.061
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 5.061
|
0
En Düşük
0
18:0519,4084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0143
|Açılış
|: 20,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0880
|
19,4593
En Düşük
19,3740
18:0521,2935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0481
|Açılış
|: 22,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,9800
|
21,6321
En Düşük
21,2071
18:051.246,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,06
|Açılış
|: 1.246,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.244,08
|
1.248,22
En Düşük
1.241,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AYES
|19,00
|445.536
|% 0,00
|
|ATSYH
|91,00
|3.189.741
|% 0,00
|
|BRMEN
|1,65
|318.325
|% 0,00
|
|CMENT
|58,65
|394.277
|% 0,00
|
|CASA
|141,00
|539.397
|% 0,00
|
|AYES
|19,00
|445.536
|% 0,00
|
|ATSYH
|91,00
|3.189.741
|% 0,00
|
|BRMEN
|1,65
|318.325
|% 0,00
|
|CMENT
|58,65
|394.277
|% 0,00
|
|CASA
|141,00
|539.397
|% 0,00
|
|KOZAL
|23,28
|5.994.738.345
|% 0,00
|
|AKBNK
|18,48
|2.741.827.607
|% 0,00
|
|THYAO
|134,70
|2.707.395.394
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,29
|2.521.922.189
|% 0,00
|
|KOZAA
|46,00
|2.357.065.853
|% 0,00
|
|KOZAL
|23,28
|5.994.738.345
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,29
|2.521.922.189
|% 0,00
|
|YKBNK
|10,50
|1.789.264.333
|% 0,00
|
|AKBNK
|18,48
|2.741.827.607
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,80
|1.007.702.987
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4022
|19,4055
|% 0,06
|
|Euro
|21,2856
|21,2925
|% 0,22
|
|Sterlin
|24,0820
|24,2027
|% 0,12
|
|Frank
|21,5973
|21,7274
|% 0,33
|
|Riyal
|5,1605
|5,1864
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.997
|1.997
|2,10
|
|Altın Gr.
|1.246
|1.246
|1,73
|
|Cumhuriyet
|8.924
|9.059
|93,00
|
|Tam
|8.978
|9.181
|16,00
|
|Yarım
|4.385
|4.495
|8,00
|
|Çeyrek
|2.192
|2.254
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|25,21
|25,23
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|15,72
|15,75
|-0,03
|
|B. Petrol
|82,42
|82,42
|-0,70
|