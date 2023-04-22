KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
22.04.2023 18:30
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140361
BIST
12:355.012
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -48,88
|Açılış
|: 5.037
|
|Önceki Kapanış
|: 5.061
|
5.037
En Düşük
4.998
12:3519,3965
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0102
|Açılış
|: 20,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5100
|
19,4090
En Düşük
19,3795
12:3521,3185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0465
|Açılış
|: 22,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4100
|
21,3449
En Düşük
21,2199
12:351.236,02
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -14,83
|Açılış
|: 1.236,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.250,85
|
1.251,62
En Düşük
1.229,88
BIST En Aktif Hisseler12:35
|AYES
|18,55
|204.751
|% 0,00
|
|ATSYH
|93,00
|923.301
|% 0,00
|
|BRKO
|4,45
|237.540
|% 0,00
|
|DIRIT
|6,60
|529.009
|% 0,00
|
|BALAT
|16,74
|420.462
|% 0,00
|
|AYES
|18,55
|204.751
|% 0,00
|
|ATSYH
|93,00
|923.301
|% 0,00
|
|BRKO
|4,45
|237.540
|% 0,00
|
|DIRIT
|6,60
|529.009
|% 0,00
|
|BALAT
|16,74
|420.462
|% 0,00
|
|KOPOL
|37,50
|2.216.529.008
|% 0,00
|
|HALKB
|12,45
|2.014.968.926
|% 0,00
|
|CVKMD
|152,10
|1.742.328.101
|% 0,00
|
|VAKBN
|9,72
|1.477.191.149
|% 0,00
|
|AKBNK
|17,70
|1.171.167.804
|% 0,00
|
|HALKB
|12,45
|2.014.968.926
|% 0,00
|
|VAKBN
|9,72
|1.477.191.149
|% 0,00
|
|ISCTR
|11,86
|869.844.431
|% 0,00
|
|YKBNK
|10,17
|703.792.448
|% 0,00
|
|AKBNK
|17,70
|1.171.167.804
|% 0,00
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3749
|19,3965
|% 0,05
|
|Euro
|21,3026
|21,3185
|% 0,22
|
|Sterlin
|24,0590
|24,1796
|% -0,06
|
|Frank
|21,6448
|21,7752
|% -0,07
|
|Riyal
|5,1549
|5,1807
|% -0,06
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.983
|1.985
|-21,25
|
|Altın Gr.
|1.236
|1.236
|-14,80
|
|Cumhuriyet
|8.945
|9.080
|21,00
|
|Tam
|8.876
|9.087
|-53,00
|
|Yarım
|4.335
|4.439
|-26,00
|
|Çeyrek
|2.167
|2.233
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|25,07
|25,10
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|15,62
|15,64
|-0,14
|
|B. Petrol
|81,69
|81,69
|0,59
|
Seans Raporu
12:35
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17:57
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17:42
EKIZ, KLMSN, AVGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:42
GESAN, BURVA, GSRAY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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