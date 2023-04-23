KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
23.04.2023 18:36
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140367
BIST
12:355.012
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -48,88
|Açılış
|: 5.037
|
|Önceki Kapanış
|: 5.061
|
5.037
En Düşük
4.998
12:3519,4017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 20,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5100
|
19,4423
En Düşük
19,3833
12:3521,3438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0975
|Açılış
|: 22,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4100
|
21,3499
En Düşük
21,2787
12:351.238,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,76
|Açılış
|: 1.238,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.237,71
|
1.240,37
En Düşük
1.235,56
BIST En Aktif Hisseler12:35
|AYES
|18,55
|204.751
|% 0,00
|
|ATSYH
|93,00
|923.301
|% 0,00
|
|BRKO
|4,45
|237.540
|% 0,00
|
|DIRIT
|6,60
|529.009
|% 0,00
|
|BALAT
|16,74
|420.462
|% 0,00
|
|AYES
|18,55
|204.751
|% 0,00
|
|ATSYH
|93,00
|923.301
|% 0,00
|
|BRKO
|4,45
|237.540
|% 0,00
|
|DIRIT
|6,60
|529.009
|% 0,00
|
|BALAT
|16,74
|420.462
|% 0,00
|
|KOPOL
|37,50
|2.216.529.008
|% 0,00
|
|HALKB
|12,45
|2.014.968.926
|% 0,00
|
|CVKMD
|152,10
|1.742.328.101
|% 0,00
|
|VAKBN
|9,72
|1.477.191.149
|% 0,00
|
|AKBNK
|17,70
|1.171.167.804
|% 0,00
|
|HALKB
|12,45
|2.014.968.926
|% 0,00
|
|VAKBN
|9,72
|1.477.191.149
|% 0,00
|
|ISCTR
|11,86
|869.844.431
|% 0,00
|
|YKBNK
|10,17
|703.792.448
|% 0,00
|
|AKBNK
|17,70
|1.171.167.804
|% 0,00
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3967
|19,4017
|% 0,01
|
|Euro
|21,3262
|21,3438
|% 0,46
|
|Sterlin
|24,0935
|24,2143
|% 0,13
|
|Frank
|21,6771
|21,8077
|% 0,06
|
|Riyal
|5,1593
|5,1852
|% 0,04
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.985
|1.985
|1,26
|
|Altın Gr.
|1.238
|1.238
|0,66
|
|Cumhuriyet
|8.945
|9.080
|21,00
|
|Tam
|8.887
|9.099
|-41,00
|
|Yarım
|4.341
|4.445
|-20,00
|
|Çeyrek
|2.170
|2.236
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|25,12
|25,15
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|15,67
|15,69
|0,03
|
|B. Petrol
|81,75
|81,75
|0,65
|
Seans Raporu
12:35
daha fazla
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17:57
KLMSN, MEPET, UMPAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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VAKBN, GSRAY, PKART değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:42
EKIZ, KLMSN, AVGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:42
GESAN, BURVA, GSRAY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:27
FORMT, AVGYO, BRSAN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında