KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
28.04.2023 07:00
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142574
BIST
18:104.790
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 4.778
|
|Önceki Kapanış
|: 4.790
|
4.831
En Düşük
4.751
18:1019,4500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0258
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
19,4545
En Düşük
19,4050
18:1021,4165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0129
|Açılış
|: 22,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4900
|
21,7427
En Düşük
21,3541
18:101.242,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,22
|Açılış
|: 1.242,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,51
|
1.244,83
En Düşük
1.240,23
BIST En Aktif Hisseler18:10
|OTTO
|100,10
|10.395.584
|% 10,00
|
|AVHOL
|14,74
|35.263.659
|% 10,00
|
|KONTR
|144,20
|940.223.401
|% 9,99
|
|IHAAS
|190,60
|57.857.024
|% 9,98
|
|ULAS
|13,11
|6.960.406
|% 9,98
|
|IMASM
|30,42
|559.210.689
|% -10,00
|
|BRSAN
|132,40
|412.538.783
|% -9,99
|
|YAYLA
|5,01
|74.116.103
|% -6,88
|
|PAGYO
|24,08
|9.415.107
|% -6,08
|
|MIPAZ
|7,63
|46.238.701
|% -5,92
|
|THYAO
|130,80
|4.138.249.771
|% 0,62
|
|KOPOL
|51,35
|3.739.975.831
|% 5,31
|
|EREGL
|32,62
|2.407.596.751
|% -0,85
|
|AKBNK
|17,00
|2.130.965.377
|% 0,83
|
|KOZAL
|19,60
|1.860.103.694
|% -2,68
|
|EKGYO
|6,21
|945.387.748
|% -0,32
|
|AKBNK
|17,00
|2.130.965.377
|% 0,83
|
|YKBNK
|9,94
|1.133.282.483
|% 1,43
|
|ISCTR
|11,30
|1.287.451.459
|% 0,80
|
|AKFYE
|13,01
|1.365.356.234
|% 6,99
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4407
|19,4500
|% 0,13
|
|Euro
|21,4020
|21,4165
|% 0,06
|
|Sterlin
|24,1999
|24,3213
|% -0,10
|
|Frank
|21,6555
|21,7860
|% 0,03
|
|Riyal
|5,1702
|5,1961
|% 0,05
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.989
|1.989
|1,12
|
|Altın Gr.
|1.243
|1.243
|0,67
|
|Cumhuriyet
|8.997
|9.133
|-66,00
|
|Tam
|9.093
|9.292
|10,00
|
|Yarım
|4.438
|4.543
|5,00
|
|Çeyrek
|2.226
|2.282
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|24,95
|24,98
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|15,58
|15,60
|0,01
|
|B. Petrol
|78,57
|78,57
|0,35
|
Seans Raporu
18:10
daha fazla
-
17:59NETAS
Yüzde 5.86 oranında artışla 34.32 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 302, 811 adet işlem
-
17:58RYSAS
Yüzde 4.46 oranında artışla 31.36 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 320, 946 adet işlem
-
17:57RUBNS
Yüzde 6.87 oranında artışla 21.32 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 671, 739 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 24 artarak (% 0.16 ) 5, 263
-
17:56XU100
Endeks 4, 792 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 18 üstünde . İşlem hacmi 43, 288.00 milyon TL de