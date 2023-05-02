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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:054.618
Değişim :  -3,58% |  -171,70
Açılış :  4.800  
Önceki Kapanış :  4.790  
En Yüksek
4.809 En Düşük
4.578
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 172,50 607.304 % 0,00  
GSDHO 2,66 56.856.101 % 0,00  
KLNMA 11,00 845.109 % 0,00  
MMCAS 6,00 542.012 % 0,00  
KERVN 0,84 1.058.943 % 0,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 19,4548 19,4608 % 0,11  
Euro 21,3618 21,4046 % 0,17  
Sterlin 24,2414 24,3630 % 0,04  
Frank 21,6389 21,7692 % 0,01  
Riyal 5,1732 5,1991 % 0,03  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.983 1.983 0,43  
Altın Gr. 1.240 1.240 0,35  
Cumhuriyet 9.101 9.238 9,00  
Tam 9.186 9.352 -1,00  
Yarım 4.457 4.559 -1,00  
Çeyrek 2.232 2.283 0,00  
Gümüş.Ons 24,97 24,99 -0,02  
Gümüş Gr. 15,62 15,64 -0,00  
B. Petrol 79,30 79,30 -0,07  
Seans Raporu 18:05
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