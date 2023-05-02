KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
02.05.2023 07:01
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144042
BIST
18:054.618
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 4.800
|
|Önceki Kapanış
|: 4.618
|
4.809
En Düşük
4.578
18:0519,4607
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0213
|Açılış
|: 20,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3800
|
19,4815
En Düşük
19,4161
18:0521,3952
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0272
|Açılış
|: 22,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3400
|
21,6165
En Düşük
21,2847
18:051.240,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,16
|Açılış
|: 1.240,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.240,09
|
1.242,20
En Düşük
1.237,72
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|172,50
|607.304
|% 0,00
|
|GSDHO
|2,66
|56.856.101
|% 0,00
|
|KLNMA
|11,00
|845.109
|% 0,00
|
|MMCAS
|6,00
|542.012
|% 0,00
|
|KERVN
|0,84
|1.058.943
|% 0,00
|
|KENT
|172,50
|607.304
|% 0,00
|
|GSDHO
|2,66
|56.856.101
|% 0,00
|
|KLNMA
|11,00
|845.109
|% 0,00
|
|MMCAS
|6,00
|542.012
|% 0,00
|
|KERVN
|0,84
|1.058.943
|% 0,00
|
|EREGL
|33,14
|4.820.062.114
|% 0,00
|
|THYAO
|127,80
|3.375.426.609
|% 0,00
|
|CVKMD
|185,30
|2.706.962.674
|% 0,00
|
|KOPOL
|50,00
|2.095.972.109
|% 0,00
|
|SISE
|36,86
|1.803.523.715
|% 0,00
|
|EREGL
|33,14
|4.820.062.114
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,01
|870.823.390
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,47
|1.088.133.171
|% 0,00
|
|ISCTR
|10,83
|1.093.935.772
|% 0,00
|
|KOZAL
|18,88
|1.754.280.549
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4555
|19,4607
|% 0,11
|
|Euro
|21,3839
|21,3952
|% 0,13
|
|Sterlin
|24,2523
|24,3739
|% 0,08
|
|Frank
|21,6482
|21,7786
|% 0,05
|
|Riyal
|5,1700
|5,1960
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.982
|1.982
|-0,41
|
|Altın Gr.
|1.240
|1.240
|0,13
|
|Cumhuriyet
|9.101
|9.238
|9,00
|
|Tam
|9.185
|9.350
|-3,00
|
|Yarım
|4.456
|4.558
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.232
|2.282
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,87
|24,89
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|15,55
|15,57
|-0,07
|
|B. Petrol
|79,42
|79,42
|0,11
|