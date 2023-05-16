KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
16.05.2023 00:29
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151575
BIST
18:054.501
En Yüksek
|Değişim
|: -6,14%
|| -294,40
|Açılış
|: 4.490
|
|Önceki Kapanış
|: 4.796
|
4.700
En Düşük
4.475
18:0519,6727
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0184
|Açılış
|: 20,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,2000
|
19,8893
En Düşük
19,6429
18:0521,4773
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,1139
|Açılış
|: 22,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 24,0000
|
21,7594
En Düşük
21,3349
18:051.275,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,63
|Açılış
|: 1.275,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.274,68
|
1.289,60
En Düşük
1.273,62
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|74,80
|4.648.312
|% 10,00
|
|FLAP
|5,83
|8.081.455
|% 10,00
|
|KLRHO
|22,70
|8.479.189
|% 9,98
|
|BEYAZ
|12,57
|14.923.235
|% 9,97
|
|DAGHL
|15,77
|40.730.981
|% 9,97
|
|ISMEN
|48,60
|257.223.635
|% -10,00
|
|AGHOL
|94,60
|116.818.290
|% -9,99
|
|TSKB
|3,97
|293.822.145
|% -9,98
|
|ULKER
|31,04
|273.936.675
|% -9,98
|
|BIMAS
|159,60
|2.057.224.299
|% -9,98
|
|THYAO
|124,40
|7.264.400.041
|% -6,18
|
|EREGL
|30,30
|3.254.235.917
|% -1,62
|
|SAHOL
|38,10
|2.813.905.499
|% -9,97
|
|KRDMD
|15,20
|2.653.854.237
|% -0,98
|
|ASELS
|40,52
|2.470.270.894
|% -1,79
|
|EKGYO
|5,93
|2.337.475.080
|% 3,13
|
|KRDMD
|15,20
|2.653.854.237
|% -0,98
|
|KOZAL
|17,49
|2.383.298.172
|% 3,61
|
|EREGL
|30,30
|3.254.235.917
|% -1,62
|
|DOHOL
|7,97
|776.269.442
|% -9,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,6661
|19,6727
|% 0,09
|
|Euro
|21,3948
|21,4773
|% 0,53
|
|Sterlin
|24,5783
|24,7016
|% 0,10
|
|Frank
|21,8941
|22,0260
|% 0,13
|
|Riyal
|5,2326
|5,2588
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.015
|2.016
|-0,96
|
|Altın Gr.
|1.275
|1.275
|0,53
|
|Cumhuriyet
|9.219
|9.359
|-744,00
|
|Tam
|9.131
|9.405
|-624,91
|
|Yarım
|4.501
|4.672
|1,00
|
|Çeyrek
|2.244
|2.336
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,10
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|15,23
|15,25
|0,01
|
|B. Petrol
|75,54
|75,54
|0,01
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -296, 36 kaybederek (% -6.84 ) 4, 035
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KATMR, CEOEM, PSGYO, ONCSM, AVHOL, KLGYO, BEYAZ, BURCE, KZBGY, ATSYH
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ARSAN, SAHOL, KCHOL, ISCTR, ULKER, ISFIN, DOHOL, YKBNK, AKBNK, AGHOL
-
17:58
BURVA, BURCE, GLBMD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
Bu seansda işlem gören 231 hisse senedinden 72 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 148 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 11 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem