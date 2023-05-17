KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
17.05.2023 07:03
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151827
BIST
17:594.590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 4.406
|
|Önceki Kapanış
|: 4.590
|
4.590
En Düşük
4.406
17:5919,7529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0355
|Açılış
|: 20,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
19,8240
En Düşük
19,6576
17:5921,5062
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0701
|Açılış
|: 22,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3500
|
21,5228
En Düşük
21,3937
17:591.261,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,50
|Açılış
|: 1.261,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.261,38
|
1.268,01
En Düşük
1.257,36
BIST En Aktif Hisseler17:59
|SUMAS
|78,00
|370.926
|% 2,97
|
|QNBFL
|79,95
|132.557
|% 0,00
|
|OTTO
|90,50
|1.274.128
|% 0,00
|
|KERVN
|0,85
|581.325
|% 0,00
|
|ZEDUR
|36,10
|1.837.726
|% 0,00
|
|AYES
|17,47
|333.668
|% 0,00
|
|BALAT
|15,19
|788.979
|% 0,00
|
|ATAGY
|4,80
|2.125.606
|% 0,00
|
|BRKO
|4,30
|871.236
|% 0,00
|
|CASA
|118,10
|265.364
|% 0,00
|
|KCHOL
|79,90
|9.464.263.010
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,48
|7.296.270.335
|% 0,00
|
|THYAO
|135,90
|6.914.216.239
|% 0,00
|
|ISCTR
|11,33
|6.054.527.961
|% 0,00
|
|AKBNK
|15,77
|5.842.480.464
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,48
|7.296.270.335
|% 0,00
|
|ISCTR
|11,33
|6.054.527.961
|% 0,00
|
|AKBNK
|15,77
|5.842.480.464
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,47
|1.909.872.510
|% 0,00
|
|KOZAL
|19,00
|2.647.391.475
|% 0,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7400
|19,7529
|% 0,18
|
|Euro
|21,4780
|21,5062
|% 0,33
|
|Sterlin
|24,5140
|24,6370
|% -0,14
|
|Frank
|21,9180
|22,0500
|% 0,01
|
|Riyal
|5,2483
|5,2747
|% 0,08
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.989
|1.989
|-0,15
|
|Altın Gr.
|1.262
|1.262
|0,76
|
|Cumhuriyet
|9.094
|9.231
|-128,00
|
|Tam
|9.062
|9.312
|-93,40
|
|Yarım
|4.434
|4.597
|3,00
|
|Çeyrek
|2.210
|2.292
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,69
|23,71
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|15,02
|15,04
|-0,02
|
|B. Petrol
|74,47
|74,47
|-0,44
|
Seans Raporu
17:59
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, KOZAA, PGSUS
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 46, 14 artarak (% 1.14 ) 4, 095
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CEOEM, TUREX, MRGYO, OYAKC, BEYAZ, EUPWR, BVSAN, ONCSM, KLRHO, SANEL
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17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : AEFES, ISCTR, DAGHL
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17:59
ALMAD, HEDEF, AVHOL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında