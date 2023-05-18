KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
18.05.2023 07:02
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152163
BIST
11:314.653
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -8,63
|Açılış
|: 4.682
|
|Önceki Kapanış
|: 4.662
|
4.700
En Düşük
4.630
11:3119,7882
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0313
|Açılış
|: 20,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2800
|
19,7973
En Düşük
19,6437
11:3121,4509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0065
|Açılış
|: 21,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,9000
|
21,4540
En Düşük
21,2329
11:311.256,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,56
|Açılış
|: 1.256,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.258,74
|
1.262,45
En Düşük
1.251,99
BIST En Aktif Hisseler11:29
|ATSYH
|86,35
|883.015
|% 10,00
|
|DOBUR
|35,32
|4.985.065
|% 9,96
|
|PSDTC
|27,86
|11.093.978
|% 9,94
|
|PSDTC
|27,86
|11.093.978
|% 9,94
|
|PSDTC
|27,86
|11.093.978
|% 9,94
|
|ALFAS
|318,80
|398.065.809
|% -9,99
|
|SAMAT
|26,90
|55.278.301
|% -7,94
|
|CWENE
|125,80
|572.272.062
|% -6,61
|
|EUPWR
|79,60
|770.263.623
|% -5,63
|
|PSGYO
|5,54
|112.516.345
|% -4,97
|
|THYAO
|135,90
|2.005.289.510
|% -0,88
|
|ASTOR
|49,48
|994.886.430
|% -4,66
|
|KCHOL
|79,85
|929.986.536
|% -1,54
|
|AKBNK
|15,51
|878.701.246
|% -0,45
|
|ISCTR
|11,17
|865.738.977
|% -0,09
|
|EKGYO
|6,44
|565.611.758
|% 0,47
|
|ISCTR
|11,17
|865.738.977
|% -0,09
|
|YKBNK
|9,40
|611.333.956
|% 0,43
|
|AKBNK
|15,51
|878.701.246
|% -0,45
|
|ZOREN
|4,81
|203.338.078
|% 2,78
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7849
|19,7890
|% 0,16
|
|Euro
|21,4075
|21,4380
|% -0,03
|
|Sterlin
|24,5388
|24,6618
|% -0,21
|
|Frank
|21,8951
|22,0270
|% -0,01
|
|Riyal
|5,2599
|5,2863
|% 0,16
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.975
|1.975
|-6,84
|
|Altın Gr.
|1.255
|1.256
|-3,18
|
|Cumhuriyet
|9.056
|9.193
|-38,00
|
|Tam
|9.017
|9.252
|-59,59
|
|Yarım
|4.434
|4.562
|-23,00
|
|Çeyrek
|2.210
|2.274
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,48
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|14,91
|14,93
|-0,17
|
|B. Petrol
|76,61
|76,61
|-0,35
|