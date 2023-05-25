KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
25.05.2023 07:02
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153680
BIST
18:054.425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 4.425
|
0
En Düşük
0
18:0519,9227
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0330
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
19,9227
En Düşük
19,8779
18:0521,5012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1222
|Açılış
|: 14,7741
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7585
|
21,5288
En Düşük
21,3717
18:051.252,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,86
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BLCYT
|10,48
|11.666.110
|% 1,95
|
|ARENA
|13,47
|7.285.192
|% 0,78
|
|PRKAB
|22,34
|16.990.005
|% 0,34
|
|RHEAG
|3,76
|3.289.858
|% 0,00
|
|KLNMA
|10,90
|240.857
|% 0,00
|
|AYES
|16,50
|335.486
|% 0,00
|
|BASCM
|3,93
|277.680
|% 0,00
|
|BRMEN
|1,49
|168.465
|% 0,00
|
|EUYO
|4,32
|1.437.828
|% 0,00
|
|EKIZ
|12,56
|257.397
|% 0,00
|
|SASA
|50,65
|4.316.714.466
|% 0,00
|
|THYAO
|132,80
|2.880.494.293
|% 0,00
|
|ISCTR
|10,21
|2.061.120.389
|% 0,00
|
|EUPWR
|77,35
|1.951.010.932
|% 0,00
|
|KCHOL
|72,60
|1.675.386.617
|% 0,00
|
|ISCTR
|10,21
|2.061.120.389
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,17
|1.094.105.796
|% 0,00
|
|ODAS
|5,74
|910.330.121
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,71
|959.878.059
|% 0,00
|
|AKBNK
|13,95
|1.395.421.340
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,9115
|19,9175
|% 0,14
|
|Euro
|21,4336
|21,4754
|% 0,45
|
|Sterlin
|24,5262
|24,6492
|% 0,01
|
|Frank
|21,8862
|22,0180
|% -0,02
|
|Riyal
|5,2934
|5,3199
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.958
|0,96
|
|Altın Gr.
|1.252
|1.252
|0,38
|
|Cumhuriyet
|9.322
|9.564
|3,00
|
|Tam
|9.359
|9.616
|-12,47
|
|Yarım
|4.588
|4.723
|5,00
|
|Çeyrek
|2.287
|2.347
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,06
|23,08
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|14,73
|14,74
|-0,01
|
|B. Petrol
|78,07
|78,07
|-0,29
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58BVSAN
Yüzde -6.93 oranında düşüşle 44.02 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 256, 138 adet işlem
-
17:57SOKM
Yüzde -5.35 oranında düşüşle 27.60 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 059, 309 adet işlem
-
17:56AZTEK
Yüzde -4.77 oranında düşüşle 26.78 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 283, 866 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 4, 439 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 72 altında . İşlem hacmi 36, 700.00 milyon TL de
-
17:55DESPC
Yüzde -4.63 oranında düşüşle 18.13 lira fiyatla işlem gören hissede 687, 693 adet işlem