KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
30.05.2023 07:01
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154541
BIST
18:054.769
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 4.696
|
|Önceki Kapanış
|: 4.769
|
4.622
En Yüksek
4.800
18:0520,2705
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1779
|Açılış
|: 20,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2500
|
20,4225
En Düşük
19,8420
18:0521,6978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1246
|Açılış
|: 22,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7000
|
21,8683
En Düşük
21,4431
18:051.262,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 5,99
|Açılış
|: 1.262,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.256,70
|
1.275,56
En Düşük
1.239,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GRNYO
|4,18
|14.329.417
|% 10,00
|
|TMSN
|56,10
|59.700.859
|% 10,00
|
|KONYA
|2.865,50
|111.186.368
|% 10,00
|
|YYAPI
|2,31
|26.373.203
|% 10,00
|
|RYSAS
|39,60
|59.240.906
|% 10,00
|
|SAMAT
|17,11
|143.558.516
|% -9,99
|
|MARKA
|17,15
|2.733.864
|% -9,97
|
|SNKRN
|22,32
|769.009
|% -2,87
|
|AEFES
|57,45
|481.343.911
|% -2,71
|
|RALYH
|60,20
|61.620.474
|% -2,27
|
|THYAO
|146,00
|9.131.804.304
|% 2,60
|
|EREGL
|33,54
|3.527.003.701
|% 4,94
|
|ISCTR
|10,65
|3.236.559.889
|% 1,04
|
|EKGYO
|7,26
|3.007.389.571
|% 3,12
|
|ASELS
|48,10
|2.742.360.764
|% 9,97
|
|EKGYO
|7,26
|3.007.389.571
|% 3,12
|
|ISCTR
|10,65
|3.236.559.889
|% 1,04
|
|YKBNK
|9,34
|1.604.662.916
|% 1,97
|
|AKBNK
|14,89
|2.469.409.265
|% 2,62
|
|KRDMD
|17,84
|2.417.063.182
|% 7,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,2113
|20,2705
|% 0,89
|
|Euro
|21,6594
|21,6978
|% 0,58
|
|Sterlin
|25,0033
|25,1287
|% 0,90
|
|Frank
|22,3601
|22,4948
|% 0,92
|
|Riyal
|5,3970
|5,4241
|% 0,90
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.939
|-1,85
|
|Altın Gr.
|1.265
|1.265
|8,77
|
|Cumhuriyet
|8.960
|9.095
|-222,00
|
|Tam
|8.909
|9.154
|-219,78
|
|Yarım
|4.376
|4.560
|9,00
|
|Çeyrek
|2.195
|2.280
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,05
|23,08
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|15,01
|15,03
|0,03
|
|B. Petrol
|76,58
|76,58
|-0,52
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59AKSEN
Yüzde 7.47 oranında artışla 31.08 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 330, 063 adet işlem
-
17:58XU100
Endeks 4, 755 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 8 üstünde . İşlem hacmi 66, 275.00 milyon TL de
-
17:57IHYAY
Yüzde 7.06 oranında artışla 0.91 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 225, 022 adet işlem
-
17:55ETYAT
Yüzde 9.95 oranında artışla 4.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 112, 794 adet işlem
-
17:54KLRHO
Yüzde 9.97 oranında artışla 33.52 lira fiyatla işlem gören hissede 496, 373 adet işlem