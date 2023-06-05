KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
05.06.2023 00:23
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155923
BIST
18:055.115
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 5.103
|
|Önceki Kapanış
|: 5.115
|
5.051
En Yüksek
5.147
18:0521,0755
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1188
|Açılış
|: 21,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1100
|
21,3204
En Düşük
20,9983
18:0522,6550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,1978
|Açılış
|: 22,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,6500
|
22,9920
En Düşük
22,5016
18:051.318,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 5,21
|Açılış
|: 1.318,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.313,16
|
1.336,37
En Düşük
1.315,77
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SEKFK
|8,59
|30.742.421
|% 9,99
|
|TKFEN
|33,46
|208.846.224
|% 9,99
|
|BURCE
|136,70
|152.509.472
|% 9,98
|
|EKIZ
|14,02
|1.129.541
|% 9,96
|
|ZEDUR
|43,30
|9.299.370
|% 9,95
|
|MARKA
|11,26
|4.318.345
|% -9,99
|
|ISSEN
|20,38
|93.006.707
|% -9,98
|
|IMASM
|26,90
|453.996.041
|% -9,67
|
|YYAPI
|2,68
|192.686.300
|% -6,94
|
|ISBTR
|38.000,00
|474.200
|% -6,40
|
|THYAO
|150,10
|7.041.367.897
|% 2,11
|
|GARAN
|28,66
|5.476.891.669
|% 5,60
|
|ISCTR
|12,26
|4.500.672.511
|% 7,54
|
|AKBNK
|17,55
|4.082.280.997
|% 7,41
|
|YKBNK
|11,55
|3.830.739.820
|% 9,69
|
|ISCTR
|12,26
|4.500.672.511
|% 7,54
|
|YKBNK
|11,55
|3.830.739.820
|% 9,69
|
|EKGYO
|7,30
|2.094.684.484
|% 0,83
|
|SKBNK
|2,48
|708.127.249
|% 2,90
|
|AKBNK
|17,55
|4.082.280.997
|% 7,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|21,0712
|21,0755
|% 0,57
|
|Euro
|22,6011
|22,6550
|% 0,88
|
|Sterlin
|26,1108
|26,2418
|% 0,41
|
|Frank
|23,0448
|23,1837
|% 0,33
|
|Riyal
|5,5976
|5,6256
|% 0,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|-1,23
|
|Altın Gr.
|1.318
|1.318
|4,72
|
|Cumhuriyet
|8.961
|9.096
|-69,00
|
|Tam
|8.911
|9.143
|-136,67
|
|Yarım
|4.424
|4.513
|-53,00
|
|Çeyrek
|2.219
|2.263
|-27,00
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,60
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|15,92
|15,94
|-0,00
|
|B. Petrol
|76,97
|76,97
|0,57
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
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17:59AHGAZ
Yüzde 9.61 oranında artışla 104.90 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 089, 228 adet işlem
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 148, 21 artarak (% 3.34 ) 4, 588
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17:57
ISCTR, ZPLIB, ZEDUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:57
ATSYH, ULUFA, YAYLA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında