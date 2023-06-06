KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi
06.06.2023 07:03
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )
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Test Bildirimi
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Test amacı ile gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156260
BIST
18:055.373
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 5.233
|
|Önceki Kapanış
|: 5.373
|
5.204
En Yüksek
5.375
18:0521,4632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,2063
|Açılış
|: 21,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1100
|
21,7234
En Düşük
21,2191
18:0523,0473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1467
|Açılış
|: 22,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,5500
|
23,3824
En Düşük
22,8128
18:051.349,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 9,21
|Açılış
|: 1.349,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340,74
|
1.368,74
En Düşük
1.338,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SASA
|63,80
|3.066.065.625
|% 10,00
|
|SNICA
|26,40
|69.875.764
|% 10,00
|
|BFREN
|4.227,50
|78.002.540
|% 10,00
|
|AVHOL
|42,90
|78.414.355
|% 10,00
|
|POLHO
|11,01
|103.318.990
|% 9,99
|
|ISSEN
|18,35
|38.191.231
|% -9,96
|
|IMASM
|24,22
|542.566.093
|% -9,96
|
|PAMEL
|174,40
|273.297.837
|% -4,18
|
|GMTAS
|12,40
|76.854.313
|% -4,10
|
|ATSYH
|67,20
|3.927.734
|% -3,93
|
|THYAO
|164,50
|13.027.260.249
|% 9,59
|
|KCHOL
|93,80
|5.391.716.846
|% 9,96
|
|AKBNK
|18,17
|5.244.061.591
|% 3,53
|
|YKBNK
|12,07
|4.963.788.730
|% 4,50
|
|GARAN
|29,48
|4.127.156.526
|% 2,86
|
|EKGYO
|7,60
|3.344.645.320
|% 4,11
|
|YKBNK
|12,07
|4.963.788.730
|% 4,50
|
|AKBNK
|18,17
|5.244.061.591
|% 3,53
|
|ISCTR
|12,63
|3.176.865.571
|% 3,02
|
|GARAN
|29,48
|4.127.156.526
|% 2,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|21,4579
|21,4632
|% 0,97
|
|Euro
|23,0153
|23,0473
|% 0,64
|
|Sterlin
|26,5886
|26,7219
|% 0,91
|
|Frank
|23,5983
|23,7404
|% 1,01
|
|Riyal
|5,6995
|5,7281
|% 0,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.959
|-3,19
|
|Altın Gr.
|1.350
|1.351
|9,78
|
|Cumhuriyet
|9.017
|9.154
|58,00
|
|Tam
|8.968
|9.201
|57,72
|
|Yarım
|4.447
|4.560
|35,00
|
|Çeyrek
|2.230
|2.287
|18,00
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,59
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|16,24
|16,26
|0,14
|
|B. Petrol
|76,34
|76,34
|-0,37
|
Seans Raporu
18:05
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17:58
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